Операция "Нулевая фаза": Россия готовит провокации против НАТО

Кремль активизировал подготовку почвы для потенциальных вооруженных провокаций против стран Североатлантического альянса. Для проверки реакции Запада и раскола союзников противник планирует использовать различные гибридные методы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Какую операцию против НАТО пытается осуществить Россия?

Москва продолжает реализацию кампании под названием "Нулевая фаза", целью которой является создание психологических условий для дальнейших атак против Альянса. Для этого российские спецслужбы готовят диверсии под чужим флагом, нарушают воздушное пространство, устраивают саботаж и создают помехи для радиоэлектронной борьбы.

Аналитики обращают внимание на то, что официальные лица Литвы и Польши регулярно предупреждают об угрозе операций под ложным флагом на восточном фланге НАТО. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Москва может задействовать трофейные украинские беспилотники для проведения диверсий в странах Балтии. О подобных рисках предупредил и вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, добавив, что захваченные БПЛА могут быть использованы для атаки против Альянса.

Между тем министр обороны Латвии Райвис Мелнис отметил, что на данный момент Рига не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в стране. Однако в ISW подчеркивают, что систематические нарушения воздушного пространства Балтийского моря служат средством проверки реакции оборонного блока.

Сигналы о потенциальных угрозах поступают и от других официальных лиц. Руководитель Агентства внешней разведки Польши полковник Павел Шота отмечал, что российская сторона готова заслать "зеленых человечков" на территорию балтийских государств. Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что Москва может готовить операцию под чужим флагом с использованием украинских БПЛА.

Напомним, что у России в настоящее время нет достаточных резервов для полноценного второго фронта против Польши или стран Балтии, поскольку основные силы задействованы в войне против Украины. В то же время Кремль может прибегать к гибридным провокациям – пограничным инцидентам, нарушениям воздушного пространства и атакам беспилотников – чтобы проверить реакцию НАТО.

По словам политолога Владимира Фесенко, Россия также может пытаться имитировать атаки якобы украинских дронов с территории Беларуси или Калининградской области. Цель таких действий – не только проверить оборону Альянса, но и усилить антиукраинские настроения в Польше и ослабить ее поддержку Украины. Наиболее уязвимыми направлениями эксперт называет страны Балтии и Сувальский коридор между Польшей и Литвой.