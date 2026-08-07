Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Яку операцію проти НАТО намагається реалізувати Росія?

Москва продовжує реалізацію кампанії під назвою "Нульова фаза", метою якої є створення психологічних умов для подальших атак проти Альянсу. Для цього російські спецслужби готують диверсії під чужим прапором, порушують повітряний простір, влаштовують саботаж та перешкоди для радіоелектронної боротьби.

Аналітики звертають увагу, що посадовці Литви та Польщі регулярно попереджають про загрозу операцій під чужим прапором на східному фланзі НАТО. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що Москва може залучити трофейні українські безпілотники для здійснення диверсій у країнах Балтії. Про подібні ризики попередив і віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, додавши, що захоплені БпЛА можуть використати для атаки проти Альянсу.

Тим часом міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс зауважив, що наразі Рига не бачить ознак можливих атак на конкретні об'єкти критичної інфраструктури в країні. Проте в ISW наголошують, що систематичні порушення повітряного простору Балтійського моря слугують засобом перевірки реакції оборонного блоку.

Сигнали про потенційні загрози надходять і від інших посадовців. Керівник Агентства зовнішньої розвідки Польщі полковник Павел Шота зазначав, що російська сторона готова заслати "зелених чоловічків" на територію балтійських держав. Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зауважував, що Москва може готувати операцію під чужим прапором з використанням українських БпЛА.

Нагадаємо, Росія наразі не має достатніх резервів для повноцінного другого фронту проти Польщі чи країн Балтії, оскільки основні сили залучені у війні проти України. Водночас Кремль може вдаватися до гібридних провокацій – прикордонних інцидентів, порушень повітряного простору та атак безпілотників – щоб перевірити реакцію НАТО.

За словами політолога Володимира Фесенка, Росія також може намагатися імітувати атаки нібито українських дронів із території Білорусі чи Калінінградської області. Мета таких дій – не лише випробувати оборону Альянсу, а й посилити антиукраїнські настрої в Польщі та послабити її підтримку України. Найбільш уразливими напрямками експерт називає країни Балтії та Сувальський коридор між Польщею і Литвою.