Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що одна з таких провокацій може бути замаскована під дії України. За його словами, метою Росії буде не стільки початок війни з Польщею, скільки спроба посилити антиукраїнські настрої та вплинути на подальшу політику Варшави.

Кремль може перевіряти реакцію НАТО

Відкрити повноцінний другий фронт проти Польщі чи країн Балтії Росія зараз не здатна. Основні сили та резерви Москва використовує у війні проти України, тому для масштабних бойових дій на східному фланзі НАТО їй бракує підготовлених військових і досвідчених командирів.

Поки триває масштабна війна проти України й у Росії немає вільних воєнних резервів, відкрити другий фронт вона не може. Максимум, на що здатна Москва – гібридні провокації проти країн Балтії та Польщі,

– пояснив Фесенко.

Найбільш уразливими можуть бути Латвія й Естонія, а також район Сувальського коридору між Польщею та Литвою. Кремль може влаштовувати прикордонні інциденти або повітряні порушення, щоб з'ясувати, наскільки швидко й рішуче відреагують окремі держави та весь Альянс.

Окремий ризик становлять атаки невідомих безпілотників. Росіяни можуть скористатися випадками, коли українські дрони через роботу російських систем РЕБ відхилялися від маршруту й потрапляли на територію сусідніх держав.

Росія може імітувати атаку нібито українськими дронами з Калінінградської області або з території Білорусі. Тоді це подаватимуть так, наче саме Україна порушує безпеку Польщі й намагається втягнути її у війну з Росією,

– наголосив політолог.

Такі дії не означатимуть підготовки до негайного вторгнення, але дозволять Кремлю одночасно випробувати оборону НАТО та створити інформаційний привід для звинувачень проти України.

Кремль хоче змінити ставлення Польщі до України

Імітація загрози з боку України може бути спрямована передусім на поляків, які вже мають антиукраїнські погляди. Російська пропаганда намагатиметься переконати їх, що Київ нібито ставить під загрозу польську безпеку та втягує країну у пряме протистояння з Москвою.

Такі гібридні атаки будуть спрямовані на ту частину польського суспільства, яка вже налаштована проти України. Росіяни хочуть посилити внутрішній розкол і антиукраїнські настрої у Польщі,

– пояснив Фесенко.

Наступним кроком може стати політична ізоляція сил, які виступають за підтримку України та збереження партнерських відносин. Кремль розраховуватиме, що посилення суспільного невдоволення допоможе антиукраїнським партіям отримати більше впливу під час формування нового складу Сейму та майбутньої урядової коаліції.

Вони намагатимуться створити умови, за яких до уряду увійдуть представники "Конфедерації" та інших антиукраїнських сил. Це може заблокувати залишки військової й політичної підтримки України, а в перспективі – і наш вступ до Європейського Союзу,

– наголосив політолог.

Стратегічна мета Росії полягає у тому, щоб поступово перетворити Польщу з партнера України на державу, налаштовану до неї критично й вороже. Наслідки такого сценарію можуть виявитися навіть серйознішими, ніж постійне блокування українських рішень з боку Угорщини Віктора Орбана.

Для повноцінної операції проти Польщі чи країн Балтії Росії знадобилося б ще кілька сотень тисяч навчених військових під командуванням офіцерів із бойовим досвідом. Підготовку такого угруповання, за словами Фесенка, заздалегідь помітили б українська та натівські розвідки.

Політолог пояснив, як Росія може перевірити реакцію НАТО: дивіться відео