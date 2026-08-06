Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала пояснил, что одна из таких провокаций может быть замаскирована под действия Украины. По его словам, целью России будет не столько начало войны с Польшей, сколько попытка усилить антиукраинские настроения и повлиять на дальнейшую политику Варшавы.

Кремль может проверять реакцию НАТО

Открыть полноценный второй фронт против Польши или стран Балтии Россия сейчас не способна. Основные силы и резервы Москва использует в войне против Украины, поэтому для масштабных боевых действий на восточном фланге НАТО ей не хватает подготовленных военных и опытных командиров.

Пока продолжается масштабная война против Украины и у России нет свободных военных резервов, открыть второй фронт она не может. Максимум, на что способна Москва, – это гибридные провокации против стран Балтии и Польши,

– пояснил Фесенко.

Наиболее уязвимыми могут оказаться Латвия и Эстония, а также район Сувальского коридора между Польшей и Литвой. Кремль может устраивать пограничные инциденты или нарушения воздушного пространства, чтобы выяснить, насколько быстро и решительно отреагируют отдельные государства и весь Альянс.

Отдельный риск представляют атаки неизвестных беспилотников. Россияне могут воспользоваться случаями, когда украинские дроны из-за работы российских систем РЭБ отклонялись от маршрута и попадали на территорию соседних государств.

Россия может имитировать атаку якобы украинскими дронами из Калининградской области или с территории Беларуси. Тогда это будут подавать так, будто именно Украина нарушает безопасность Польши и пытается втянуть ее в войну с Россией,

– подчеркнул политолог.

Такие действия не будут означать подготовку к немедленному вторжению, но позволят Кремлю одновременно проверить оборону НАТО и создать информационный повод для обвинений в адрес Украины.

Кремль хочет изменить отношение Польши к Украине

Имитация угрозы со стороны Украины может быть направлена прежде всего на поляков, которые и без того придерживаются антиукраинских взглядов. Российская пропаганда будет пытаться убедить их, что Киев якобы ставит под угрозу польскую безопасность и втягивает страну в прямое противостояние с Москвой.

Такие гибридные атаки будут направлены на ту часть польского общества, которая уже настроена против Украины. Россияне хотят усилить внутренний раскол и антиукраинские настроения в Польше,

– пояснил Фесенко.

Следующим шагом может стать политическая изоляция сил, выступающих за поддержку Украины и сохранение партнерских отношений. Кремль будет рассчитывать, что усиление общественного недовольства поможет антиукраинским партиям получить большее влияние при формировании нового состава Сейма и будущей правительственной коалиции.

Они будут пытаться создать условия, при которых в правительство войдут представители "Конфедерации" и других антиукраинских сил. Это может заблокировать остатки военной и политической поддержки Украины, а в перспективе – и наше вступление в Европейский Союз,

– подчеркнул политолог.

Стратегическая цель России заключается в том, чтобы постепенно превратить Польшу из партнера Украины в государство, настроенное к ней критически и враждебно. Последствия такого сценария могут оказаться даже более серьезными, чем постоянная блокировка украинских решений со стороны Венгрии Виктора Орбана.

Для полноценной операции против Польши или стран Балтии России понадобилось бы еще несколько сотен тысяч обученных военных под командованием офицеров с боевым опытом. Подготовку такой группировки, по словам Фесенко, заранее заметили бы украинская и натовская разведки.

Политолог объяснил, как Россия может проверить реакцию НАТО: смотрите видео