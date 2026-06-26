Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило издание The Guardian со ссылкой на западные источники.

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Латвийская разведка сообщила о признаках подготовки со стороны России к возможным военным провокациям в отношении стран Балтии и Польши. Вместе с тем отмечается, что полномасштабного вторжения не ожидается.

По оценке разведки, Россия не способна открыть второй фронт, однако рассматривает вариант гибридных атак, в частности ракетных обстрелов и использования дронов, чтобы послать сигнал о необходимости прекратить поддержку Украины.

Информацию о подготовке Кремля к провокациям подтвердил и высокопоставленный чиновник из другой страны-члена НАТО. Он уточнил, что НАТО "получает разведывательные данные" о том, что диктатор Путин "планирует что-то против стран Балтии".

СМИ предполагают, что именно с помощью провокаций российский военный преступник пытается проверить сплоченность НАТО и понять, остаются ли США на стороне Европы в случае угрозы.

Западные источники опасаются, что ситуация может обостриться, поскольку Кремль находится под давлением из-за украинской кампании дальних ударов, в частности по объектам в Москве и Санкт-Петербурге.

В этом контексте Путин, как отмечается в материале, может прибегнуть к военным действиям против восточного фланга НАТО в отчаянной попытке "бросить кости".

Москва будет искать пути, чтобы нарушить нынешнюю тенденцию – будь то путем горизонтальной эскалации (распространение конфликта на другие страны) или путем действий в других регионах. Не следует ожидать, что Россия пассивно признает поражение,

– заявил эксперт по вопросам России из аналитического центра Chatham House Кир Джайлз.

Военные источники Запада характеризуют этот период как опасный, поскольку Путин всё больше ощущает давление из-за дальнобойных ударов Украины и может прибегнуть к агрессивным действиям.

Отметим, что несколько ранее начальник Вооруженных сил Латвии Каспарс Пуданс заявлял, что Россия может осуществить вооруженное вторжение в страны Балтии уже к концу 2028 года.

В то же время командующий Сухопутными силами Бундесвера, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг предположил, что Россия может атаковать Германию до 2029 года.