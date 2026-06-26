Про це у п'ятницю, 26 червня, повідомило видання The Guardian з посиланням на західні джерела.

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Латвійська розвідка повідомила про ознаки підготовки з боку Росії до можливих військових провокацій щодо країн Балтії та Польщі. Разом із тим зазначається, що повномасштабного вторгнення не очікується.

За оцінкою розвідки, Росія не здатна розпочати другий фронт, проте розглядає варіант гібридних атак, зокрема ракетних обстрілів і використання дронів, щоб передати сигнал про необхідність припинити підтримку України.

Інформацію про підготовку Кремля до провокацій підтвердив і високопоставлений чиновник з іншої країни-члена НАТО. Він уточнив, що НАТО "отримує розвідувальні дані" про те, що диктатор Путін "планує щось проти країн Балтії".

ЗМІ припускає, що саме шляхом провокацій російський воєнний злочинець намагається перевірити згуртованість НАТО й зрозуміти, чи США досі на боці Європи у разі загрози.

Західні джерела побоюються, що ситуація може загострюватися, оскільки Кремль перебуває під тиском через українську кампанію далекобійних ударів, зокрема по об'єктах у Москві та Санкт-Петербурзі.

У цьому контексті Путін, як зазначається в матеріалі, може вдатися до військових дій проти східного флангу НАТО у відчайдушній спробі "кинути кості".

Москва шукатиме шляхи, щоб порушити нинішню тенденцію – чи то шляхом горизонтальної ескалації (поширення конфлікту на інші країни), чи то шляхом дій в інших регіонах. Не слід очікувати, що Росія пасивно визнає поразку,

– заявив експерт з питань Росії з аналітичного центру Chatham Hous Кір Джайлз.

Військові джерела Заходу характеризують цей період як небезпечний, оскільки Путін дедалі більше відчуває тиск через далекобійні удари України й може вдатись до агресивних дій.

Зауважимо, що дещо раніше начальник Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявляв, що Росія може здійснити збройне вторгнення в країни Балтії вже до кінця 2028 року.

Водночас командувач Сухопутних сил Бундесверу, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг припустив, що Росія може атакувати Німеччину до 2029 року.