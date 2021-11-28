Провокаций России стало больше, защита морских границ Украины – видео недели

Пророссийские боевики перешли к активной фазе обстрелов на Востоке Украины, Вооруженные силы дают отпор оккупантам. В то же время украинские моряки совместно с иностранными партнерами усиливают защиту морских границ.

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Российские оккупанты применяют ракеты

В течение недели, с 22 по 28 ноября, пророссийские боевики увеличили количество провокаций в направлении Попасной. Во время обстрелов применяют противотанковые управляемые ракеты, ежедневно происходит эскалация.

Ситуация на Востоке Украины обостряется: смотрите видео 24 канала

Морские границы Украины усиливают

Украинские моряки с военными партнерами из США, Румынии и Турции приняли участие в учениях в Черном море – тренировались в отражении агрессии вероятного противника. Особенно актуально это учитывая наращивание военной активности России возле украинских границ.

Защищены ли морские границы Украины: смотрите сюжет 24 канала

Запад страдает от давления мигрантами

Вынужденные мигранты стали инструментом в руках диктаторов для давления на западные демократии. В 2015 году такое оружие применял Владимир Путин, чтобы расколоть Евросоюз во время активной фазы войны в Сирии, впоследствии – Реджеп Эрдоган, а сейчас – Александр Лукашенко.

Диктаторы используют мигрантов для давления: смотрите сюжет 24 канала

Европа страдает от протестов из-за COVID-19

Жители ЕС продолжают протесты из-за коронавирусных ограничений. Массовые акции состоялись в Австрии, Бельгии и Нидерландах. Сначала мирные мероприятия превратились в столкновения с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Европейцы выходят на массовые протесты: смотрите сюжет 24 канала

Украинский дворник стал чемпионом мира

49-летний Игорь Евтушенко работает дворником в школе Херсона, однако после четвертого десятка он решил изменить жизнь и начал профессионально заниматься бразильским джиу-джитсу. Неравнодушные пользователи соцсетей помогли ему собрать средства на поездку в Абу-Даби, где он стал чемпионом мира.

Как дворник Игорь Евтушенко стал чемпионом в ОАЭ: смотрите видео 24 канала