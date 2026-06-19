Заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире "24 Канала" объяснил, почему такая осторожность показательна. По его словам, Лукашенко фактически сам подводит к выводу, что эта провокация выгодна не Украине, а России.

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Лукашенко не проявил необходимой жесткости по отношению к Кремлю

После инцидента с автобусом российская пропаганда быстро начала выдвигать версию об украинской атаке. В России появились заявления Марии Захаровой, Следственный комитет возбудил дело о "терроризме", а информационные каналы почти синхронно начали обвинять Украину.

Напомним! 17 июня 2026 года российская сторона заявила об атаке дрона на автобус в Брянской области, в котором якобы находилась детская футбольная команда из Беларуси. В Москве и российских пропагандистских СМИ сразу обвинили в этом Украину.



В Генштабе ВСУ эти обвинения отвергли и заявили, что в указанный период Силы обороны не применяли беспилотники по целям в Брянской области. Украинская сторона назвала эту историю очередной информационной провокацией России на фоне её потерь на фронте и напомнила, что именно российская армия систематически наносит удары по гражданским объектам в Украине.

От Лукашенко в этой ситуации, по логике Кремля, ждали гораздо более резкой реакции.

Все ожидали, что Лукашенко сегодня выскочит с шашкой на коне и начнёт кричать: Украина виновата, Зеленский снова будет у него гнидой, и мы вам сейчас так врежем, что чуть не сдастся,

– сказал Латушко.

Но Лукашенко выбрал иную линию поведения. Он заявил о якобы "украинском происхождении" дрона, однако добавил, что не спешит с выводами. В его словах не прозвучало прямых угроз Украине, хотя белорусский МИД уже вызвал временного поверенного в делах Украины и потребовал наказать "виновных".

Лукашенко играет словами. Он не обвиняет Украину напрямую, а делает манипулятивные заявления: мол, мы не спешим с выводами, но это дрон украинского происхождения. Лукашенко уже не мог промолчать. И тут он начинает играть словами: мы пока никого не обвиняем, нужны военные, надо разобраться, факты, истина,

– пояснил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Показательно, что Лукашенко говорил не только о дроне, но и о самой поездке детей в опасный регион. В этом прозвучал косвенный сигнал: проблема не только в инциденте, но и в том, что белорусов отправили на территорию, где продолжаются боевые действия.

Латушко объяснил, почему Лукашенко не поспешил обвинять Украину в нападении на автобус: смотрите видео

Это совпадает и с первой осторожной реакцией белорусского МИД, которое фактически предостерегло от поездок в Россию.

Он говорит даже какие-то правильные вещи: зачем родители отправили туда детей, если у нас хватает своих спортивных комплексов? Зачем отправили туда, где идут боевые действия?

– сказал Латушко.

Кроме того, он обратил внимание на данные, обнародованные Службой безопасности Украины: согласно перехваченным российским документам, в момент движения автобуса на этой трассе украинские беспилотники не фиксировались. В такой логике инцидент выглядит не как украинская атака, а как попытка создать повод для давления на Минск.

Можно сделать вывод, что сейчас это чистая ИПСО-провокация, организованная российской стороной, чтобы втянуть Лукашенко в войну,

– подчеркнул Латушко.

Это не первая и не последняя такая история. Лукашенко на этот раз словесно выкрутился, но оказался в опасном положении: он не может открыто выступить против России, но и жестко атаковать Украину не решается.

Что известно об инциденте с автобусом в Брянской области?

ISW со ссылкой на данные, обнародованные СБУ, пишет, что внутренние российские документы не подтверждают атаку украинского дрона на этот автобус. В Институте изучения войны считают, что Кремль мог использовать эту историю в качестве информационной основы для оправдания новых масштабных ударов по Украине.

Александр Лукашенко публично не стал прямо обвинять Киев и заявил, что не спешит с окончательными выводами. В то же время он назвал инцидент серьёзной провокацией, заявил о необходимости расследования и сказал, что Минск ждёт от украинской стороны "честного ответа". То есть на данный момент вокруг этой истории существуют противоречивые версии, которые Москва уже пытается использовать в своей информационной кампании.