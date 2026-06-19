Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому така обережність показова. За його словами, Лукашенко фактично сам підводить до висновку, що ця провокація вигідна не Україні, а Росії.

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Лукашенко не дав Кремлю потрібної жорсткості

Після інциденту з автобусом російська пропаганда швидко почала будувати версію про українську атаку. У Росії з'явилися заяви Марії Захарової, Слідчий комітет відкрив справу про "тероризм", а інформаційні канали майже синхронно почали звинувачувати Україну.

Нагадаємо! 17 червня 2026 року російська сторона заявила про атаку дрона на автобус у Брянській області, в якому нібито перебувала дитяча футбольна команда з Білорусі. У Москві та російських пропагандистських медіа одразу звинуватили в цьому Україну.



У Генштабі ЗСУ ці звинувачення відкинули й заявили, що в зазначений період Сили оборони не застосовували безпілотники по цілях у Брянській області. Українська сторона назвала цю історію черговою інформаційною провокацією Росії на тлі її втрат на фронті та нагадала, що саме російська армія системно б'є по цивільних об'єктах в Україні.

Від Лукашенка в цій ситуації, за логікою Кремля, чекали значно різкішої реакції.

Усі очікували, що Лукашенко сьогодні вискочить із шашкою на коні й почне кричати: Україна винна, Зеленський знову буде у нього гнидою, і ми вам зараз так вдаримо, що мало не здасться,

– сказав Латушко.

Але Лукашенко обрав іншу лінію. Він заявив про нібито "українське походження" дрона, однак додав, що не поспішає з висновками. У його словах не прозвучало прямих погроз Україні, хоча білоруське МЗС уже викликало тимчасового повіреного у справах України й вимагало покарати "винних".

Лукашенко грає словами. Він не звинувачує Україну прямо, а робить маніпулятивні висловлювання: мовляв, ми не поспішаємо з висновками, але це дрон українського походження. Лукашенко вже не міг відмовчатися. І тут він починає грати словами: ми нікого поки не звинувачуємо, потрібні військові, треба розібратися, факти, істина,

– пояснив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Показово, що Лукашенко говорив не лише про дрон, а й про саму поїздку дітей у небезпечний регіон. У цьому прозвучав непрямий сигнал: проблема не тільки в інциденті, а й у тому, що білорусів відправили на територію, де тривають бойові дії.

Латушко пояснив чому Лукашенко не поспішив звинувачувати Україну в атаці на автобус: дивіться відео

Це збігається і з першою обережною реакцією білоруського МЗС, яке фактично застерегло від поїздок до Росії.

Він говорить навіть якісь правильні речі: навіщо батьки відправили туди дітей, якщо у нас вистачає своїх спортивних комплексів? Навіщо відправили туди, де йдуть бойові дії?,

– сказав Латушко.

Додатково він звернув увагу на дані, які оприлюднила Служба безпеки України: за перехопленими російськими документами, у момент руху автобуса на цій трасі не фіксували українських безпілотників. У такій логіці інцидент виглядає не як українська атака, а як спроба створити привід для тиску на Мінськ.

Можемо зробити висновок, що зараз це чиста ІПСО-провокація, організована російською стороною, щоб втягнути Лукашенка у війну,

– наголосив Латушко.

Це не перша і не остання така історія. Лукашенко цього разу словесно викрутився, але опинився в небезпечній позиції: він не може відкрито виступити проти Росії, але й жорстко атакувати Україну не наважується.

Що відомо про інцидент з автобусом у Брянській області?

ISW із посиланням на дані, які оприлюднила СБУ, пише, що внутрішні російські документи не підтверджують атаку українського дрона на цей автобус. В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль міг використати цю історію як інформаційне підґрунтя для виправдання нових масштабних ударів по Україні.

Олександр Лукашенко публічно не став прямо звинувачувати Київ і заявив, що не поспішає з остаточними висновками. Водночас він назвав інцидент серйозною провокацією, заявив про потребу розслідування та сказав, що Мінськ чекає від української сторони "чесної відповіді". Тобто станом на зараз навколо цієї історії існують взаємно суперечливі версії, які Москва вже намагається використати у власній інформаційній кампанії.