Россия может совершить провокацию на ЗАЭС: как уберечься в случае аварии

Вечером 26 мая Главное управление разведки Минобороны сообщило, что россияне готовят имитацию аварии на Запорожской АЭС, которую могут осуществить в ближайшие часы. Оккупанты стремятся создать угрожающую ситуацию и обвинить в ней Украину.

Какими могут быть последствия такой провокации – неизвестно. Однако мы должны действовать по принципу "предупрежден – значит защищен". Поэтому напоминаем основные правила, которые помогут уберечь жизнь и здоровье в случае утечки радиации.

Обратите внимание Будет удар по территории: в ближайшие часы россияне готовят масштабную провокацию на ЗАЭС.

Главные правила поведения при аварии

Как действовать, когда известили об аварии

В случае аварии вполне вероятно может сработать сирена, на которую нужно среагировать и перейти в укрытие или закрыть все окна и двери в квартире или доме. Поскольку радиация оседает на наружных сторонах зданий, нужно держаться подальше от стен или крыши. Если уведомление застало вас на улице – немедленно ищите укрытие.

Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Как действовать, если нужно выйти на улицу

Без необходимости не стоит выходить на улицу. Однако если все же такая потребность появилась, то выходить нужно только надев респиратор, резиновые сапоги и перчатки и плащ.

Не раздевайтесь на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в открытых водоемах.

По возвращении домой снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.

Если такая возможность есть, примите душ с мылом, помойте голову шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Если принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лица и открытые части вашего тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на ваши руки и лицо протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду.

Правила для безопасного питания

Употребляйте воду только из проверенных источников. Пластиковые бутылки защищают воду от радиоактивного загрязнения. Помните, что кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ.

Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковок пищи и воды. Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

Еда, которая хранится в герметичных емкостях (пакетах, банках, бутылках) и в морозильной камере или холодильнике, тоже безопасна для употребления.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры и приборы влажной тканью или чистым полотенцем. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, подальше от людей и животных.

Только после официального объявления: правила йодопрофилактики

Следует помнить, что йодную профилактику нельзя осуществлять произвольно, ведь это может иметь отрицательные последствия. Поэтому употреблять йодид калия или другой йодсодержащий препарат нужно только после официального объявления Центра общественного здоровья и местных властей.

Далее приводим нужные дозы йода для разных возрастов.

дети до 1 месяца (младенцы и дети, находящиеся на грудном вскармливании) – 16 миллиграммов;

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 миллиграмма;

дети от 3 до 12 лет – 62,5 миллиграмма;

подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 миллиграммов.

Напомним! ГУР МО сообщило об угрозе провокации на Запорожской АЭС со стороны россиян. Однако нужно сохранять спокойствие и холодный ум и доверять только информацию из проверенных источников. Следует понимать, что публичное оглашение планов врага может сдержать его от воплощения замысла, однако не нужно терять бдительности или впадать в панику.

Соблюдайте информационную гигиену, помните о плане действий в случае чрезвычайных ситуаций и берегите себя!