Россия сымитировала атаку дронов на ЗАЭС и попыталась обвинить Украину, – ГУР
В Главном управлении разведки рассказали об очередном циничном преступлении России. Там имитировали атаку дронов и хотели обвинить наше государство.
Представитель ГУР в эфире телемарафона рассказал, что российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов. По его словам, они попытались обвинить в этом украинских защитников.
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Россияне разместили войска на ЗАЭС
Юсов рассказал, что сейчас наблюдается новая волна провокаций со стороны России в отношении Запорожской атомной электростанции. В то же время это не новая стратегия России. Цель этого обвинить Украину.
Представитель напомнил, что именно россияне оккупировали Запорожскую АЭС и разместили там войска и технику, заминировали территорию станции, а также регулярно проводят там запуски ударных дронов.
Вот сегодня решили с помощью FPV-дронов сымитировать обстрел якобы со стороны Украины. Позиция Украины однозначна – по ядерным объектам никаких действий или провокаций мы не делаем,
– отметил он.
Он подчеркнул, что агрессор должен уйти с атомной станции.
На территории ЗАЭС взорвался дрон
- Российские войска продолжают устраивать провокации на ЗАЭС, чтобы обвинить Украину. В воскресенье, 7 апреля, на территории энергообъекта взорвался беспилотник.
- По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается из-за действий российских захватчиков. Несмотря на это, в результате взрыва беспилотника на территории станции утечки реагентов не было зафиксировано.
- Он подчеркнул, что эти действия являются нарушением международного законодательства, в частности, в сфере атомного права. Юсов отметил, что Россия повторяет провокацию на украинском ядерном объекте для того, чтобы обвинить Украину.