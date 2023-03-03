Путин так пришел к власти, – политолог назвал 2 цели "событий" под Брянском

В четверг, 2 марта в Брянской области состоялась провокация, в которой Кремль хотел обвинить Украину. Поскольку Украине безразличны события в России, украинцы просто посмеялись над нелепостью российской клоунады.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, устраивая этот спектакль, россияне не хотели порадовать украинцев, но это единственное, что им удалось.

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Что хотел Путин

Валентин Гладких считает, что фейк об украинской ДРГ в Брянской области – это способ дегуманизировать противника. Такой же способ Владимир Путин использовал во Второй чеченской войне, когда устраивал теракты и, сыграв на этом, пришел к власти.

По мнению организаторов этих перформансов, это должно сплотить российское общество, объяснить ему, почему же эта "специальная военная операция" была необходима, мол, смотрите какие кровожадные эти украинцы, что они делают,

– отметил Гладких.

По мнению политолога, Россия может использовать эту акцию для продвижения на западную или восточную аудиторию, чтобы продемонстрировать, что украинцы якобы такие коварные и поддерживают терроризм.

"Это было настолько несуразно сделано, что не вызывает ничего, кроме сарказма и иронии. Даже если мы с этого рады, то только исключительно из того, насколько это россияне сделали несуразно", – сказал политолог.

Украине это не нужно

Валентин Гладких убежден, что Украина не имеет отношения к событиям на Брянщине, поскольку никакой выгоды из этого не получила. Обвиняя в якобы заходе украинской ДРГ в Брянскую область, россияне хотели подставить Украину, но не смогли этого сделать.

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Политолог также не исключает, что это могло быть движение партизан, которым надоел режим Путина. В любом случае, Украина не заинтересована в событиях именно такого характера, которые произошли на подконтрольной московскому режиму территории.

Гладких предположил, что Украина могла совершить взрыв на аэродроме или на другом стратегическом объекте, но Украина не заинтересована в ситуации, когда без четкой цели вроде бы заходит ДРГ, а затем выходит и никого при этом не задержали, а российские "СМИ" разгоняют истерию и публикуют разную противоречивую информацию.

Что произошло в Брянской области