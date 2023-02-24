Раздувание панических настроений: в ОК "Юг" объяснили, что происходит в Приднестровье
Россияне ищут возможность осуществить провокацию в годовщину полномасштабного вторжения. Есть информация, что враг может устроить ее на временно оккупированном Приднестровье. Границы Украины защищены, а никаких провокаций пока не наблюдается.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, происходит раздувание панических настроений среди населения Приднестровья.
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Украинские границы защищены
Гуменюк отметила, что Россия может готовить провокации, поэтому ОК "Юг" следит за ситуацией в направлении Приднестровья. Она отметила, что границы Украины защищены.
Наши границы тщательно защищены, оборонительная ситуация под контролем сил обороны с первого дня полномасштабного вторжения. Пока никаких провокаций и скоплений дополнительных резервных сил не наблюдается,
– сообщила она.
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" подчеркнула, что жители оккупированного Приднестровья уже пытаются эвакуироваться в Молдову. По ее мнению, они понимают, что ситуация с непризнанным статусом Приднестровья не гарантирует никаких конституционных норм.
"То, что наблюдается на смежной стороне, – это определенное раздувание панических настроений, – добавила Гуменюк.
Гуменюк о ситуации в Приднестровье: смотрите видео
Россия придумывает басни о наступлении ВСУ на Приднестровье
- Спустя год после начала великой войны, 24 февраля, враг может усилить напряжение с другого фланга. Да, за последние несколько дней беспокойной стала ситуация в Приднестровье. И в России уже нашли всему "логическое объяснение".
- Да, именно такой месседж разгоняет российское минобороны. В нем сообщили, что "киевский режим" якобы активизировал подготовку к провокации, связанной с вторжением в Приднестровье. Мол, это должно произойти в ответ на наступление России оттуда.
- После полуночи в местных телеграмм-группах несется с космической скоростью. В них активно спамят, чтобы невозможно было понять, какая ситуация на самом деле. Но все же удалось сделать несколько скриншотов с сообщениями, публикуемыми местными. Они жалуются на то, что нужно будет уезжать из Приднестровья. Есть и такие, которые вполне серьезно верят в то, что Украина нападет.
- Госсекретарь Минобороны Молдовы Валерий Мижа опроверг заявления России о якобы планах Киева наступать на Приднестровье. По его словам, соответствующие упреки – "элемент психологической операции".