Неизвестные разослали провокационные письма от имени венгров из Закарпатья

13 июля 2022 , 20:51
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Источник:

ЦПД при СНБО Украины

В Закарпатье неизвестные устроили провокацию. Она имела целью ухудшить отношения между Украиной и Венгрией.

Фейковые письма о материальной помощи принудительно мобилизованным в ВСУ

Так, на электронные адреса закарпатских СМИ неизвестные разослали провокационные письма от имени представителей венгерского нацменьшинства. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказали об их содержании и для чего это было сделано.

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В них говорилось, в частности, о том, что "правительство Венгрии решило оказывать материальную помощь принудительно мобилизованным в украинскую армию закарпатским венграм".

Указывается, что ключевыми элементами этого сообщения стали этническая принадлежность и "принудительная мобилизация".

Однако впоследствии Общество венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) опровергло это заявление и подчеркнуло, что не распространяло информацию о предоставлении матпомощи отдельным категориям мобилизованных граждан. Как подчеркнули в ведомстве, провокативная информация была разослана по электронной почте, похожей на их официальную, но зарегистрированную на другом доменном имени.

Предупреждаем! Подобные провокации являются инфотеррором и направлены на ухудшение отношений между Украиной и Венгрией для снижения оборонного потенциала нашей страны,
  отметили в ЦПД.

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Автор: Марта Касіянчук