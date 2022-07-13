Неизвестные разослали провокационные письма от имени венгров из Закарпатья

В Закарпатье неизвестные устроили провокацию. Она имела целью ухудшить отношения между Украиной и Венгрией.

Фейковые письма о материальной помощи принудительно мобилизованным в ВСУ

Так, на электронные адреса закарпатских СМИ неизвестные разослали провокационные письма от имени представителей венгерского нацменьшинства. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказали об их содержании и для чего это было сделано.

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В них говорилось, в частности, о том, что "правительство Венгрии решило оказывать материальную помощь принудительно мобилизованным в украинскую армию закарпатским венграм".

Указывается, что ключевыми элементами этого сообщения стали этническая принадлежность и "принудительная мобилизация".