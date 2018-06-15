Прозрачный май: экономия 1,5 миллиарда и замена Козловского "с целью улучшения"

В мае этого года состоялось 24 тысячи тендеров. Экономия за месяц составила почти 1,5 миллиарда гривен, что равняется 5,7% от общего бюджета. Договоров было подписано на 25 миллиардов гривен.

Специалисты системы ProZorro совместно с журналистами 24 канала продолжают отслеживать самые главные цифры и интересные события системы публичных закупок.

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Самые дорогие закупки

Самой дорогой закупкой в мае стало приобретение рельсов для "Укрзализныци". ООО "МЕТИНВЕСТ-СМЦ" выиграло тендер на 1,5 миллиарда гривен. За 600 миллионов были приобретены новые пожарные автомобили для Государственной службы с чрезвычайных ситуаций. Капитальный ремонт ул. Заболотного от Одесской площади и в обратном направлении обошелся "Киевавтодору" в 320 миллионов гривен. Ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Мостиска – Самбор – Борислав стоил 310 миллионов, а реконструкция мостового перехода через реку Днестр обошлась в 211 миллионов гривен.



"Укрализныца" в мае скупилась на немалую сумму

Наибольшее количество участников

Этим отличился тендер от "Укрпочты" на закупки мебели для сельских отделений. Так, на закупку пришло 20 участников. Электронный аукцион длился 2 часа. Экономия на закупках составила почти 350 тысяч гривен, а это примерно 40% от первоначального бюджета.

Больше всего сэкономили

Лидером экономии стало АО "Укргаздобыча". В мае компания сэкономила почти 200 миллионов гривен. Управление капитального строительства Тернопольской областной государственной администрации смогло сохранить для государства 43 миллиона. "Нафтогаз" разместился на третьей строчке, сэкономив 36 миллионов. "Харьковоблэнерго" оказался на четвертой строчке с экономией в 30 миллионов, а закрывает пятерку Служба автомобильных дорог в Львовской области – здесь экономия 26 миллионов гривен.

"Укргаздобыча" сэкономило в мае свыше 190 миллионов гривен

Чаще всего побеждали

Лидером по количеству побед на торгах стало ООО "БАДМ – Б", которое выиграло в 267 тендерах и заработало 65 миллионов гривен. ООО "Эпицентр К" победило в 222 закупках на 15 миллионов. ООО "Медицинский Центр "Г.Т.К." выиграло 178 торгов на 57 миллионов. ООО "ЛИВАЙН ТОРГ" оказался на четвертой строчке с 27 миллионами гривен и победами в 176 тендерах, а ООО "Украинский папир" победило в 172 закупках, заработав 44 миллиона.



Лидер в мае заработал на тендер около 65 миллионов гривен

Замена Козловского через ProZorro

Из рубрики "бывает и такое". В конце мая Кривой Рог праздновал день города, а соответственно закупка происходила через систему ProZorro. Сначала планировалось, что перед жителями города выступит Виталий Козловский, но артист выступал 9 мая в Москве. Именно поэтому пришлось "провести" его и заменить на певицу Ольгу Цибульскую с формулировкой "улучшение предмета закупки" (смотрите в Изменениях к договору – "Дополнительное соглашение").



Тот, кто побывал в Москве – не выступит в Кривом Роге

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