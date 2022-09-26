На севере Херсонщины оккупанты не проводят "референдумы", но терроризируют население, – активист

Гуманитарная ситуация во временно оккупированных районах правобережной Херсонщины ухудшается. Оккупанты начали тотальный террор против местного населения.

В то же время активность ВСУ делает невозможным налаживание для россиян нормальной логистики и проведение псевдореферендумов. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Активист отметил, что враги засели в укрепленных населенных пунктах, где их обеспечение под огневым контролем украинских войск. Там, по его мнению, оккупанты находятся "в сплошных полуокружениях".

Там сейчас действительно гуманитарная катастрофа, но и нет никаких "референдумов". Далее Александровки (крайней деревни в Николаевскую область, севернее Херсона в сторону Снигиревки) и Станислава никаких попыток проводить "референдумы" у россиян нет. Конечно, это не просто так. Потому что поставки там сильно "просели",

– объяснил Молчанов.

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По его словам, оттуда раздаются крики о помощи от немногочисленных украинцев, так как оккупанты уже не просто грабят, а "занялись тотальным террором".

"То ли от отчаяния, то ли от ужаса – стреляют во все, что движется, убивая оставшихся там людей. Люди вынуждены просто сидеть, не выходя из подвалов, не имея возможности даже воды набрать. Такая ситуация в Новопетровке, а также в частично подконтрольном россиянам Архангельском", – резюмировал активист.

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