Шаг к оглашению мобилизации, – Гайдай о панике оккупантов с псевдореферендумами

Российские оккупанты продолжают надеяться на то, что проведут свои псевдореферендумы. Но у них с этим серьезные проблемы.

О том, как враг паникует, рассказал журналистам глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также он сообщил, что в основном происходит на Луганщине.

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Россияне уничтожают инфраструктуру

По словам Гайдая, в Белогоровке россияне разбили всю инфраструктуру Попаснянского районного водоканала. Оставили около миллиона жителей Луганской области без воды.

От этого населенного пункта практически ничего не осталось, равно как и от Попасной, Новотошковского и других сел Горной общины. Но уже составлены планы действий на случай деоккупации того или иного населенного пункта,

– сказал Гайдай.

Он отмечает, что из крупных городов области, где разрушена критическая инфраструктура, на зимний период людей, скорее всего, необходимо будет эвакуировать.

Псевдореферендумы повлекут за собой "мобилизацию"

Гайдай рассказал, что сбежавшие из Харьковщины российские военные укрепляются в оборонных редутах, созданных на Луганщине за восемь лет.

В Алчевске давно размещены военные российские базы, периодически там возникает "хлопок". А проведение псевдореферендумов – это шаг для объявления мобилизации на россии.

Оккупанты хотят провести псевдореферендум

Российские оккупанты активизировались над работой по проведению псевдореферендума на захваченных территориях Украины. Захватчики хотят провести "референдум" на Донбассе в электронном формате, хотя в регионе нет света.

Представители так называемой квазиреспублики "днр" выступили с инициативой провести электронное голосование на "референдуме" для ряда территорий.

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