Всем, кто брал гуманитарку, придется голосовать, – ГУР о принуждении на псевдореферендумах

Россия проводит преступный псевдореферендум на оккупированных территориях Украины. Людей разными жесткими способами заставляют участвовать в этом шоу.

Наши разведчики сообщили, что оккупанты готовят организационные мероприятия. Также пытаются создать хотя бы видимость легитимности объявленных "референдумов" на временно оккупированных территориях.

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"Референдум" в Мариуполе

В городе планируют проводить это преступление через так называемые "комиссии", в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные россии. Они будут ходить по жилищах, согласно составленным спискам желающих получить "гуманитарную помощь". Местных жителей убеждают, что "назад дороги нет" и всем, кто брал "гуманитарку", придется голосовать. Такие действия являются просто вершиной цинизма. Ведь в полностью разбомбленном городе без коммуникаций люди могли брать ее, чтобы хоть как-то выжить.

Также в Мариуполе "штаб подготовки к референдуму" развернули в одном из торговых центров. Его работу полностью координируют представители партии "единая россия".

Псевдореферендумы "прячут" от ВСУ

Наши разведчики сообщили, что во избежание поражения артиллерией украинских Сил обороны, все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях разместили в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения. Враг ведь знает, что ВСУ никогда не ударят по людям, поэтому использует их как живой щит.

Для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты организуют ряд мероприятий "военно-патриотического воспитания". Главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве своем не проявляет интереса к российской идеологии.

Молодежь в Херсонской области игнорирует россиян

Есть информация, что в городе Голая Пристань Скадовского района Херсона прошел "молодежный форум". Его лозунг был – "мы вместе с россией". Для участия в нем привлекли учеников средних и старших классов.

Также в Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов "боевое братство". ОО "ветераны десантно-штурмовых подразделений республики башкортостан" обратилась к гауляйтеру города константину иващенко. Просят выделить помещение для военно-патриотического клуба "юный десантник - ратник" и детской учебно-тренировочной базы.

Как еще россияне вынуждают украинцев к "референдумам"

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказывал о втором дне проведения псевдореферендумов. По его словам, людей заставляют идти на участки "по второму кругу". По мнению Соболевского, в Херсонской области второй день происходит действие "театра абсурда", потому что местные идти отказываются.

А по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, псевдореферендум в регионе больше напоминает соцопрос, но под дулами автоматов. Члены "избирательной комиссии" предлагают соблюдать процедуру тайного голосования. А делать это можно, например, прикрываясь картонкой. Такой сюр, что на голову не налезает.

Что известно о первом дне псевдореферендумов: смотрите видео