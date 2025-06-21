Путин требует от Украины признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях

Владимир Путин в очередной раз выступил с рядом циничных требований. Кремль хочет от Украины внеблокового статуса, а также признания результатов так называемых "референдумов" в 4 оккупированных регионах.

Соответствующие заявления диктатор сделал в интервью Sky News Arabia от 21 июня, передает 24 Канал. Он убеждает, что многие украинцы заинтересованы в "дружбе с Россией".

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Чего снова требует Путин

Российский президент считает, что Украине стоит вернуться к тому, с чего якобы "началась ее государственность" – нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Более того, Киеву необходимо признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях.

Потому что это то, что мы называем демократией. В этом контексте я говорю, что это нужно Украине, чтобы признать результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах, и надо признать это как свершившийся факт…

– цинично заявил Путин.

В случае отказа он пригрозил "шансами на возобновление вооруженного конфликта". Кроме того, Кремль хочет "обеспечить права русского языка и пророссийских жителей" в Украине.

Напомним, в марте спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф в скандальном интервью признал фейковые референдумы России на оккупированных территориях Украины, что вызвало возмущение в мире.