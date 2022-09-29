Как белорусы относятся к мобилизации в россии и псевдореферендумам на оккупированных территориях

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко может признать результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях. Белорусы опасаются, что их могут бросить на войну против Украины.

Об этом для 24 канала сказал представитель организации "Рабочее движение" в беларуси Алексей Соколов. Он отметил, что лукашенко уже который месяц проводит так называемые учения.

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"Поэтому проверка боевой готовности – это не редкий случай в беларуси. Это делают каждый год, но на фоне происходящей в россии мобилизации эту новость воспринимают остро. Я не думаю, что на это надо обращать внимание", – рассказал Соколов.

Лукашенко на крючке

По словам эксперта, белорусы боятся возможной мобилизации. Они видят, что войну россия проиграет и путин будет использовать все возможности, чтобы привлечь больше людей и отсрочить свое поражение.

Белорусы напряжены из-за объявления частичной мобилизации в россии. Все понимают, что лукашенко у путина на крючке. Можно ожидать чего угодно,

– сказал Соколов.

Обратите внимание – Соколов о настроениях в беларуси: смотрите видео

Отношение к псевдореферендумам

Что касается псевдореферендумов, проводимых россиянами на территориях Украины, то, как заверил Соколов, адекватные белорусы не признают их. Все понимают, что это оккупация.

По словам Соколова, беларусь – это тоже оккупированная территория и такого "референдума" можно ожидать и здесь. Лукашенко на сегодняшний день полностью зависим от путина.

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"Ни для кого не секрет, что они подписали так называемые дорожные карты союзных государств. Это и есть фактическое присоединение беларуси к россии. Среди населения разные настроения, но большинство – за независимую беларусь. С большой вероятностью лукашенко признает псевдореферендумы", – сказал эксперт.

Он добавил, что все зависит от желания путина, поскольку рычагов воздействия хватает. Глава кремля может оставить лукашенко власти, давить экономически.