Более того, эти псевдовыборы можно охарактеризовать одним словом – ничтожные. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Россия опозорилась псевдовыборами

Украинская юридическая ассоциация по разрешению ЦИК провела 7 избирательный цикл по мониторингу определенного ряда факторов легитимности избирательного процесса на территории России.

Во-первых, нет обеспечения возможности свободно выбирать кандидата или быть избранным – все голоса подкупают. Во-вторых, отсутствие международных наблюдателей. В-третьих, тотальная фальсификация.

Буряченко объяснил, как Россия опозорилась псевдовыборами: смотрите видео

Даже цивилизованный мир признает выборы на временно оккупированных территориях – незаконными и нелегитимными. Ведь у России нет ничего общего с законом. Россия и соблюдение закона – слова антонимы.

Они (псевдовыборы – 24 Канал) просто ничтожны. Есть такое юридическое понятие, что можно вести спор по законности и незаконности, легитимности и нелегитимности того или иного решения. А есть просто ничтожные – юридическое действие, которое не имеет за собой никакого юридического содержания и не несет никаких юридических последствий,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Псевдовыборы на временно оккупированных территориях: что известно