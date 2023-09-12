Ба більше, ці псевдовибори можна схарактеризувати одним словом – нікчемні. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Росія зганьбилася псевдовиборами

Українська юридична асоціація за дозволом ЦВК провела 7 виборчий цикл за моніторингом певного ряду факторів легітимності виборчого процесу на території Росії.

По-перше, немає забезпечення можливості вільно обирати кандидата чи бути обраним – усі голоси підкупляють. По-друге, відсутність міжнародних спостерігачів. По-третє, тотальна фальсифікація.

Буряченко пояснив, як Росія зганьбилася псевдовиборами: дивіться відео

Навіть цивілізований світ визнає вибори на тимчасово окупованих територіях – незаконними та нелегітимними. Адже Росія немає нічого спільного із законом. Росія і дотримання закону – слова антоніми.

Вони (псевдовибори – 24 Канал) просто нікчемні. Є таке юридичне поняття, що можна вести спір щодо законності та незаконності, легітимності й нелегітимності того чи іншого рішення. А є просто нікчемні – юридична дія, яка не має за собою жодного юридичного змісту та не несе жодних юридичних наслідків,

– наголосив Олексій Буряченко.

Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях: що відомо