Ба більше, ці псевдовибори можна схарактеризувати одним словом – нікчемні. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.
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Росія зганьбилася псевдовиборами
Українська юридична асоціація за дозволом ЦВК провела 7 виборчий цикл за моніторингом певного ряду факторів легітимності виборчого процесу на території Росії.
По-перше, немає забезпечення можливості вільно обирати кандидата чи бути обраним – усі голоси підкупляють. По-друге, відсутність міжнародних спостерігачів. По-третє, тотальна фальсифікація.
Буряченко пояснив, як Росія зганьбилася псевдовиборами: дивіться відео
Навіть цивілізований світ визнає вибори на тимчасово окупованих територіях – незаконними та нелегітимними. Адже Росія немає нічого спільного із законом. Росія і дотримання закону – слова антоніми.
Вони (псевдовибори – 24 Канал) просто нікчемні. Є таке юридичне поняття, що можна вести спір щодо законності та незаконності, легітимності й нелегітимності того чи іншого рішення. А є просто нікчемні – юридична дія, яка не має за собою жодного юридичного змісту та не несе жодних юридичних наслідків,
– наголосив Олексій Буряченко.
Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях: що відомо
- Росія провела квазівибори на тимчасово окупованих територіях України. Проте ані світ, ані Київ не визнає так званих "виборів" росіян. Ба більше, багато українців на тимчасово окупованих територіях намагались робити все, щоб не голосувати.
- Варто зауважити, що Рада Європи 11 вересня заявила, що псевдовибори Росії на окупованих територіях України є недійсними відповідно до міжнародного права.
- Окрім того, Верховна Рада України зверталась до світу із закликом не визнавати псевдовибори на окупованих територіях України.
- До речі, Євросоюз ще у червні 2023 року засудив намір Росії щодо "виборів" на окупованих територіях. Там також пояснювали, що вони є черговим порушенням міжнародного права.