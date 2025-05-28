Серьезные нарушения обнаружили в психбольнице на Полтавщине: там незаконно удерживали людей

На Полтавщине зафиксировано нарушение прав человека. Пациентов психиатрической больницы удерживали против их воли.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Людей удерживали в нечеловеческих условиях

В одном из психиатрических учреждений Полтавской области удерживали 29 человек. Против воли они находились в помещении, где ранее применялись принудительные меры медицинского характера.

Нарушения обнаружили во время визита в коммунальное предприятие "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи" Полтавского областного совета.

Сообщается, что у людей забрали документы и мобильные телефоны. Пострадавшие добавляют, что их заставляли бесплатно парцевать.

На место, где обнаружили серьезные нарушения прав человека, вызвали следственно-оперативную группу полиции, прокуроров и руководителей психбольницы. По данному факту уже открыто уголовное производство и проводятся следственные действия.

Дмитрий Лубинец взял расследование дела и наказание виновных под свой личный контроль.

Требую неукоснительного соблюдения конституционного права человека на свободу и личную неприкосновенность,

– написал он.

Напомним, в Одесской области разоблачили общественных деятелей, которые под видом работников ТЦК избивали и незаконно удерживали людей. Полиция сообщила им о подозрении, причастным может грозить заключение.