Про це пише 24 Канал з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.

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Людей утримували в нелюдських умовах

В одному з психіатричних закладів Полтавської області утримували 29 людей. Проти волі вони перебували в приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру.

Порушення виявили під час візиту до комунальногт підприємства "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Полтавської обласної ради.

Повідомляється, що в людей забрали документи та мобільні телефони. Постраждалі додають, що їх змушували безкоштовно парцювати.

На місце, де виявили серйозні порушення прав людини, викликали слідчо-оперативну групу поліції, прокурорів та керівників психлікарні. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії.

Дмитро Лубінець взяв розслідування справи та покарання винних під свій особистий контроль.

Вимагаю неухильного дотримання конституційного права людини на свободу і особисту недоторканність,

– написав він.

Нагадаємо, на Одещині викрили громадських діячів, які під виглядом працівників ТЦК били та незаконно утримували людей. Поліція повідомила їм про підозру, причетним може загрожувати ув'язнення.