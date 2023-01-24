Психическое расстройство, – Подоляк ответил на циничные слова пропагандиста Соловьева

Российский пропагандист Владимир Соловьев съездил в оккупированный Соледар и показал российской аудитории видеоматериалы о том, что сделала Россия с городом и его окрестностями. Этими действиями он подтвердил расстройство своего психического состояния и еще раз доказал террористическую сущность "русского мира".

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, российский пропагандист продемонстрировал, что девиз "русского мира" – это "уничтожить и гордиться".

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Пропагандисты гордятся последствиями войны

Михаил Подоляк рассказал, что психически больные люди не критичны к своему состоянию здоровья, поэтому пропагандисты именно так себя ведут и гордятся тем, что натворили в Соледаре и других украинских городах.

Человек говорит, что они это сделали и показывает это демонстративно. Почему я говорю, что это абсолютно конкретное зафиксированное психическое расстройство? Потому что человек показывает это миру и говорит: "смотрите, мы это делаем и мы этим гордимся. То есть мы уничтожаем цивилизацию, мы приходим убивать гражданское население, ломать их жизнь, уничтожать их места, уничтожать их дома, а потом мы этим гордимся". Вот мы такие крутые, вот и есть сущность "русского мира",

– сказал Подоляк.

По словам чиновника, "русский мир" – это не только концепция, когда россияне пришли кого-то сломали и сказали, что они теперь будут разговаривать только на русском языке, любить только Георгия Жукова или спать с книгой Федора Достоевского.

"Русский мир" – это "уничтожить и гордиться". "Уничтожить и гордиться" – это девиз "русского мира" и Соловьев просто это зафиксировал,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Украина "замоссадит" преступников

Михаил Подоляк также отметил, что все пропагандисты будут отвечать за разжигание войны на скамье подсудимых специального трибунала, в том числе Сергей Мардан, говоривший, что с Днепром и Киевом будет тоже самое, что и с Мариуполем.

Почему война верно закончится? Потому что мы этого Мардана с такой чудесной фамилией обязательно должны "замоссадить". То есть, забрать и привезти. И пусть он рассказывает, что он хочет делать с гражданским населением любой страны, находясь на скамье подсудимых в рамках специального трибунала,

– сказал Подоляк.

Советник главы Офиса Президента убежден, что мир будет поддерживать Украину и дальше, потому что там видят, что делает Россия, какие она имеет "ценности" и на что она готова, а потому Украина сможет достать всех пропагандистов и посадить на скамью подсудимых.

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Кроме того, Подоляк сообщил, что происходит фиксация абсолютно всех шагов российских преступников в войне, поэтому в дальнейшем эта информация будет использована на трибунале.

"Вся история войны в действующих лицах, конкретно на каком этапе кто что делал, какой приказ отдавал, о чем говорил и все такое. Все фиксируется в полном объеме и все это будет использовано, чтобы доказать конкретную вещь – "умысел на совершение преступления". Я сейчас объясняю по-русски, чтобы они это поняли в рамках своего уголовного дела. Каждый из них", - подытожил Подоляк.

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