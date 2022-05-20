Психология трусов и подонков: почему Россия напала на Украину
Во время очередной воздушной тревоги, я проснулся, и невероятно отчетливо представил себе, как стою на набережной Москвы-реки и наблюдаю за пылающим Кремлем.
Уснул со счастливой улыбкой на лице. Я розумію, що дурень думкою багатіє, але... Кожна ворожа дія повинна мати відповідь. Бажано – адекватну.
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Задача Украины
Наша задача на ближайшие годы – сделать так, чтобы любая попытка агрессии в адрес Украины была чревата неприятностями. Причем, такими неприятностями, что горящий Кремль по сравнению с ними – вообще не повод для разговора.
Если бы Россия знала, что Украина может дать адекватный ответ, не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ни войны – 2022.
Россия может нападать только на тех, кого считает беззащитными / Фото Getty Images
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Урок на будущееОни могут нападать исключительно на беззащитных или на тех, кого считают беззащитными. Психология трусов и подонков.
Это надо учесть на будущее.
Выигрывает не тот, кто не делает ошибок. Выигрывает тот, кто эти ошибки не повторяет.
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