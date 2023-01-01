"Птичка" из Азовстали прямо в центре Киева мощно спела "Ой, у лузі червона калина"

Девушка, которая своим голосом в осаде оккупантов покорила украинцев, снова поразила исполнением песни. Однако в этот раз – на Софийской площади в Киеве.

Парамедик Екатерина "Птичка" Полищук стала известной, когда в тяжелой осаде в Мариуполе, в обстоятельствах, где, казалось бы, осталось место только отчаянию, исполняла патриотические песни. Своим пением она тогда поднимала боевой дух не только побратимов рядом, но и всех украинцев.

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"Птичка" спела в Киеве

Защитница "Азовстали" долгое время находилась в плену, в частности, в печально известной "Еленовке", и только в конце сентября ее удалось вернуть домой.

Теперь уже на свободной украинской земле она в канун Нового года снова спела для украинцев. В этот раз девушка поразительно исполнила патриотическую песню, а именно гимн Сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина". Сегодня эта песня является также символом несокрушимости украинского народа.

"Птичка" из Азовстали спела в Киеве: видео

Украинцы поддержали девушку

После того как последняя нота песни прозвучала, к девушке подбежали прохожие, чтобы обнять, поблагодарить и сказать приятные слова поддержки.

Впечатлением украинцы поделились также и в сети, отметив, что рады видеть добрых людей здоровыми и засыпав девушку комплиментами: