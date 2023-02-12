"Заряжает всех боевым духом": "Пташка" снова на Донетчине

Екатерина "Полищук" известна украинцам как "Пташка" отправилась на Донетчину. Правда, сейчас она приехала туда не как военная, а как гость.

Фотографии с Екатериной Полищук опубликовал военный Павел Вышебаба. "Пташка" говорит, что чувствует себя как дома.

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"Пташка" снова в Донецкой области

Когда я летом писал строки "Прислушайтесь – в плену враждебном слышно пение" из стихотворения "Мое поколение" я думал о ней и других узниках из Азовстали. Мне хотелось верить, что плен их не сломал, что они держатся и поют,

– написал Вышебаба.

Военный говорит, что "Пташка" заряжает всех вокруг своим боевым духом, неутомимой энергией и любовью к Украине.



Павел Вышебаба и Екатерина "Пташка" Полищук / Фото с телеграмму военного

Что известно о Екатерине Полищук

Екатерина была парамедиком на "Азовстале". "Пташка" стала известной после того, как спела в стенах "Азовстали". Сетью распространяли видео, на котором Екатерина с оружием в руках поет песни "Зродились ми великої години" и "Батько наш Бандера".

В мае 2022 года Екатерина, как и все защитники завода "Азовсталь", выполнила приказ и вышла с территории завода. После этого она попала в плен. Пропагандисты публиковали интервью с парамедикиней, в котором она разговаривала на украинском языке. В России украинскую парамедикиню назвали снайпершей.

21 сентября в рамках большого обмена пленными Екатерина Полищук вернулась домой. Сейчас проходит реабилитацию и занимается активной общественной деятельностью, напоминая миру о том, что еще много ее собратьев и сестер до сих пор в плену.