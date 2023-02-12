Світлини з Катериною Поліщук опублікував військовий Павло Вишебаба. "Пташка" каже, що почувається там ніби вдома.

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"Пташка" знову на Донеччині

Коли я влітку писав рядки "Прислухайтесь – у полоні ворожому чутно співи" з вірша "Моє покоління" я думав про неї та інших в‘язнів з Азовсталі. Мені хотілось вірити, що полон їх не зламав, що вони тримаються і співають,

– написав Вишебаба.

Військовий каже, що "Пташка" заряджає всіх навколо своїм бойовим духом, невтомною енергією та любов‘ю до України.



Павло Вишебаба і Катерина "Пташка" Поліщук / Фото з телеграму військового

Що відомо про Катерину Поліщук

Катерина була парамедиком на "Азовсталі". "Пташка" стала відомою після того, як заспівала у стінах "Азовсталі". Мережею поширювали відео, на якому Катерина зі зброєю в руках співає пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера".

У травні 2022 року Катерина, як і всі захисники заводу "Азовсталь" виконала наказ та вийшла з території заводу. Після цього вона потрапила у полон. Пропагандисти публікували інтерв'ю з парамедикинею, в якому вона розмовляла українською мовою. У Росії українську парамедикиню назвали снайперкою.

21 вересня у межах великого обміну полоненими Катерина Поліщук повернулася додому. Зараз проходить реабілітацію та займається активною громадською діяльністю, нагадуючи світові про те, що ще багато її побратимів і посестер досі у полоні.