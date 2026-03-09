Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что Украина получает различные пакеты вооружения в рамках программы PURL, где европейские партнеры закупают вооружение в США для Украины. Именно так Силы обороны имеют возможность получать эти противотанковые ракетные комплексы.

Используют ли сейчас "Джавелины" на поле боя?

По словам Березовца, в начале полномасштабной войны различные ПТРК вроде американских "Джавелинов", британско-шведских NLAW сыграли критическую роль в уничтожении российской бронетехники.

Со временем тактика ведения боевых действий претерпела изменения. Сейчас враг не подводит свою бронетехнику на то расстояние, с которого можно ее поразить средством ПТРК. Вражескую технику преимущественно уничтожают с помощью артиллерии, дронов или ударами с авиации.

Обратите внимание! В свое время в Пентагоне сообщали, что ВСУ использовали "Джавелин" с рекордно высокой эффективностью. Поступала информация о 100 попаданиях по вражеской технике из 112 выстрелов.

Конечно, это не означает, что ПТРК перестали быть актуальными. Они так же эффективны в условиях ведения городских боев. Но их значение сейчас меньше, чем в 2022 – 2023 годах.

Война дронов фактически все поменяла. Уже есть новые типы вооружения. Например, наземные роботизированные комплексы (НРК) могут выполнять часть боевых задач, которые ранее выполняли на бронетехнике. Со временем, я убежден, мы дойдем, что НРК смогут выполнять даже роль танков. Этот вопрос, возможно, 1 – 2 лет,

– сказал Березовец.

