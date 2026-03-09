Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что Украина получает различные пакеты вооружения в рамках программы PURL, где европейские партнеры закупают вооружение в США для Украины. Именно так Силы обороны имеют возможность получать эти противотанковые ракетные комплексы.
Используют ли сейчас "Джавелины" на поле боя?
По словам Березовца, в начале полномасштабной войны различные ПТРК вроде американских "Джавелинов", британско-шведских NLAW сыграли критическую роль в уничтожении российской бронетехники.
Со временем тактика ведения боевых действий претерпела изменения. Сейчас враг не подводит свою бронетехнику на то расстояние, с которого можно ее поразить средством ПТРК. Вражескую технику преимущественно уничтожают с помощью артиллерии, дронов или ударами с авиации.
Обратите внимание! В свое время в Пентагоне сообщали, что ВСУ использовали "Джавелин" с рекордно высокой эффективностью. Поступала информация о 100 попаданиях по вражеской технике из 112 выстрелов.
Конечно, это не означает, что ПТРК перестали быть актуальными. Они так же эффективны в условиях ведения городских боев. Но их значение сейчас меньше, чем в 2022 – 2023 годах.
Война дронов фактически все поменяла. Уже есть новые типы вооружения. Например, наземные роботизированные комплексы (НРК) могут выполнять часть боевых задач, которые ранее выполняли на бронетехнике. Со временем, я убежден, мы дойдем, что НРК смогут выполнять даже роль танков. Этот вопрос, возможно, 1 – 2 лет,
– сказал Березовец.
Потери России на войне
- По состоянию на 9 марта Россия потеряла более 1 миллиона 274 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11745 танков, 24167 боевых бронированных машин, 38129 артиллерийских систем и т.д.
- Также в течение 8 и 9 марта Силы обороны нанесли успешные удары по ряду вражеских объектов в Крыму и других временно оккупированных территориях. Известно об атаках по вражеским РЛС "Оборона-14", "Небо-У" и двух других РЛС из комплекса С-300.
- В Генштабе также сообщали о поражении зенитного комплекса "Панцирь-С1" и десантный катер. Также под удар попали несколько пунктов управления беспилотниками.