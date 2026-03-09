Военный объяснил, куда исчезли легендарные "Джавелины" и что их заменило

В начале полномасштабной войны с помощью "Джавелинов" жгли огромное количество российской бронетехники. Прошли годы –и сейчас о них не так много слышно. Но тут есть вполне понятная причина.

Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что Украина получает различные пакеты вооружения в рамках программы PURL, где европейские партнеры закупают вооружение в США для Украины. Именно так Силы обороны имеют возможность получать эти противотанковые ракетные комплексы.

Используют ли сейчас "Джавелины" на поле боя?

По словам Березовца, в начале полномасштабной войны различные ПТРК вроде американских "Джавелинов", британско-шведских NLAW сыграли критическую роль в уничтожении российской бронетехники.

Со временем тактика ведения боевых действий претерпела изменения. Сейчас враг не подводит свою бронетехнику на то расстояние, с которого можно ее поразить средством ПТРК. Вражескую технику преимущественно уничтожают с помощью артиллерии, дронов или ударами с авиации.

Обратите внимание! В свое время в Пентагоне сообщали, что ВСУ использовали "Джавелин" с рекордно высокой эффективностью. Поступала информация о 100 попаданиях по вражеской технике из 112 выстрелов.

Конечно, это не означает, что ПТРК перестали быть актуальными. Они так же эффективны в условиях ведения городских боев. Но их значение сейчас меньше, чем в 2022 – 2023 годах.

Война дронов фактически все поменяла. Уже есть новые типы вооружения. Например, наземные роботизированные комплексы (НРК) могут выполнять часть боевых задач, которые ранее выполняли на бронетехнике. Со временем, я убежден, мы дойдем, что НРК смогут выполнять даже роль танков. Этот вопрос, возможно, 1 – 2 лет,

– сказал Березовец.

