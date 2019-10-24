19:44
24 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Криминальный рекорд Кадырова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:26, 23 октября
      Вести.UA: Детектор лжи для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, 23 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Публичность портит результаты, – эксперты о проверке "слуг народа" на полиграфе

      30 Читати новину українською
      Полиграф
      Полиграф / Иллюстративное фото

      Важным условием для прохождения полиграфа является добровольное согласие, а заключение полиграфолога несет исключительно рекомендательный характер. Его в основном рассматривают только в совокупности с другими данными, документами и доказательной базой. Кроме того, процедура не должна быть публичной.

      Так считают эксперты из СБУ, МВД и ГБР. Они объяснили особенности процедуры и когда ее следует применять в комментарии "Интерфакс-Украина".

      Важно: Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы

      Специалисты отмечают: прохождение полиграфа является весьма деликатным процессом.

      Это нельзя превращать в шоу, поскольку публичность нивелирует результаты,
      – пояснили в СБУ.

      В свою очередь, в МВД отметили: оценивать результаты полиграфа можно только при наличии целого ряда других факторов и данных.

      Поскольку это исследование касается психологического аспекта, не может быть и речи о демонстративном характере его прохождения,
      – отметили там.

      Полиграфологи работают также и в Государственном бюро расследований, и в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Проверка на детекторе лжи в этих ведомствах, как правило, используется как вспомогательный инструмент при подборе кадров и проведении служебных проверок.

      Почему нардепы от "Слуги народа" проходят проверку на полиграфе?
      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.

      Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Дубинскому: председатель фракции не подозревает его в коррупции. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.

      Что известно о скандале в "Слуге народа"?

      • На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.
      • Руководство партии подозревает, что за голосование против этого законопроекта нардепы получили по 30 тысяч долларов.
      • После этого Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.
      • Кроме того, САП открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.
      • Больше всего относительно ситуации спорили Александр Дубинский и Давид Арахамия. Ссора между ними разгорелась сначала на комитете, а потом в сети.
      • Они уже прошли проверку на полиграфе, но результатов пока еще нет.

      О какой коррупционной схеме идет речь?
      При оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлом Совете входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      blog_ava
      Полиомиелит: чем опасна болезнь и как от нее спасаться
      сегодня
      1210
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики "Слуг народа" проверят на полиграфе Министерство внутренних дел Государственное бюро расследований СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?
      сегодня , 19:21 Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?
      Інна Жолобович 89
      Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы
      сегодня , 17:55 Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы
      Ірина Кошанська 1607
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      23 октября , 10:30 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      168
      Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      сегодня , 17:32 Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      Олександра Устінова 282
      Финал недоимперских амбиций: почему рушится российская экономика
      сегодня , 17:00 Финал недоимперских амбиций: почему рушится российская экономика
      Злой Одессит 1168
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук