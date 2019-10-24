Публичность портит результаты, – эксперты о проверке "слуг народа" на полиграфе

Важным условием для прохождения полиграфа является добровольное согласие, а заключение полиграфолога несет исключительно рекомендательный характер. Его в основном рассматривают только в совокупности с другими данными, документами и доказательной базой. Кроме того, процедура не должна быть публичной.

Так считают эксперты из СБУ, МВД и ГБР. Они объяснили особенности процедуры и когда ее следует применять в комментарии "Интерфакс-Украина".

Важно: Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы

Специалисты отмечают: прохождение полиграфа является весьма деликатным процессом.

Это нельзя превращать в шоу, поскольку публичность нивелирует результаты,

– пояснили в СБУ.

В свою очередь, в МВД отметили: оценивать результаты полиграфа можно только при наличии целого ряда других факторов и данных.

Поскольку это исследование касается психологического аспекта, не может быть и речи о демонстративном характере его прохождения,

– отметили там.

Полиграфологи работают также и в Государственном бюро расследований, и в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Проверка на детекторе лжи в этих ведомствах, как правило, используется как вспомогательный инструмент при подборе кадров и проведении служебных проверок.

Почему нардепы от "Слуги народа" проходят проверку на полиграфе?

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.



Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Дубинскому: председатель фракции не подозревает его в коррупции. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.

Что известно о скандале в "Слуге народа"?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

Руководство партии подозревает, что за голосование против этого законопроекта нардепы получили по 30 тысяч долларов.

После этого Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.

Кроме того, САП открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.

Больше всего относительно ситуации спорили Александр Дубинский и Давид Арахамия. Ссора между ними разгорелась сначала на комитете, а потом в сети.

Они уже прошли проверку на полиграфе, но результатов пока еще нет.

О какой коррупционной схеме идет речь?

При оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлом Совете входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).