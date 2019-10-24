Публичность портит результаты, – эксперты о проверке "слуг народа" на полиграфе
Важным условием для прохождения полиграфа является добровольное согласие, а заключение полиграфолога несет исключительно рекомендательный характер. Его в основном рассматривают только в совокупности с другими данными, документами и доказательной базой. Кроме того, процедура не должна быть публичной.
Так считают эксперты из СБУ, МВД и ГБР. Они объяснили особенности процедуры и когда ее следует применять в комментарии "Интерфакс-Украина".
Важно: Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы
Специалисты отмечают: прохождение полиграфа является весьма деликатным процессом.
Это нельзя превращать в шоу, поскольку публичность нивелирует результаты,
– пояснили в СБУ.
В свою очередь, в МВД отметили: оценивать результаты полиграфа можно только при наличии целого ряда других факторов и данных.
Поскольку это исследование касается психологического аспекта, не может быть и речи о демонстративном характере его прохождения,
– отметили там.
Полиграфологи работают также и в Государственном бюро расследований, и в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Проверка на детекторе лжи в этих ведомствах, как правило, используется как вспомогательный инструмент при подборе кадров и проведении служебных проверок.
Почему нардепы от "Слуги народа" проходят проверку на полиграфе?
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев.
Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Дубинскому: председатель фракции не подозревает его в коррупции. В конце концов, нардепы сошлись на том, что оба пройдут проверку на полиграфе.
Что известно о скандале в "Слуге народа"?
- На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.
- Руководство партии подозревает, что за голосование против этого законопроекта нардепы получили по 30 тысяч долларов.
- После этого Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе.
- Кроме того, САП открыла производство из-за возможной коррупции депутатов.
- Больше всего относительно ситуации спорили Александр Дубинский и Давид Арахамия. Ссора между ними разгорелась сначала на комитете, а потом в сети.
- Они уже прошли проверку на полиграфе, но результатов пока еще нет.
О какой коррупционной схеме идет речь?
При оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлом Совете входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).