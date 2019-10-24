Публічність псує результати, – експерти про перевірку "слуг народу" на поліграфі
Важливою умовою проходження поліграфа є добровільна згода, а висновок поліграфолога несе виключно рекомендаційний характер. Його переважно розглядають лише у сукупності з іншими даними, документами та доказовою базою. Окрім того, процедура не повинна бути публічною.
Так вважають експерти з СБУ, МВС та ДБР. Вони пояснили особливості процедури та коли її слід застосовувати в коментарі "Інтерфакс-Україна".
Важливо: Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
Фахівці наголошують: проходження поліграфа є досить делікатним процесом.
Це не можна перетворювати на шоу, оскільки публічність нівелює результати,
– пояснили в СБУ.
Своєю чергою, у МВС наголосили: оцінювати результати поліграфа можна тільки за наявності цілої низки інших факторів і даних.
Оскільки це дослідження стосується психологічного аспекту, не може бути й мови про демонстративний характер його проходження,
– наголосили там.
Поліграфологи працюють також і в Державному бюро розслідувань, і в Національному антикорупційному бюро України. Перевірка на детекторі брехні в цих відомствах, як правило, використовується як допоміжний інструмент під час підбору кадрів і проведенні службових перевірок.
Чому нардепи від "Слуги народу" проходять перевірку на поліграфі?Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців.
Арахамія наголосив, що в нього немає жодних претензій до Дубінського: голова фракції не підозрює його у корупції. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.
Що відомо про скандал у "Слузі народу"?
- На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.
- Керівництво партії підозрює, що за голосування проти цього законопроєкту нардепи отримали по 30 тисяч доларів.
- Після цього Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі.
- Окрім того, САП відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.
- Найбільше стосовно ситуації сперечалися Олександр Дубінський та Давид Арахамія. Сварка між ними розгорілася спочатку на комітеті, а потім у мережі.
- Вони вже пройшли перевірку на поліграфі, але результатів поки ще немає.
Про яку корупційну схему йдеться? При оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).