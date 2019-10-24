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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Публічність псує результати, – експерти про перевірку "слуг народу" на поліграфі

      128 Читать новость на русском
      Поліграф
      Поліграф / Ілюстративне фото

      Важливою умовою проходження поліграфа є добровільна згода, а висновок поліграфолога несе виключно рекомендаційний характер. Його переважно розглядають лише у сукупності з іншими даними, документами та доказовою базою. Окрім того, процедура не повинна бути публічною.

      Так вважають експерти з СБУ, МВС та ДБР. Вони пояснили особливості процедури та коли її слід застосовувати в коментарі "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези

      Фахівці наголошують: проходження поліграфа є досить делікатним процесом.

      Це не можна перетворювати на шоу, оскільки публічність нівелює результати,
      – пояснили в СБУ.

      Своєю чергою, у МВС наголосили: оцінювати результати поліграфа можна тільки за наявності цілої низки інших факторів і даних.

      Оскільки це дослідження стосується психологічного аспекту, не може бути й мови про демонстративний характер його проходження,
      – наголосили там.

      Поліграфологи працюють також і в Державному бюро розслідувань, і в Національному антикорупційному бюро України. Перевірка на детекторі брехні в цих відомствах, як правило, використовується як допоміжний інструмент під час підбору кадрів і проведенні службових перевірок.

      Чому нардепи від "Слуги народу" проходять перевірку на поліграфі?Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців.

      Арахамія наголосив, що в нього немає жодних претензій до Дубінського: голова фракції не підозрює його у корупції. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

      Що відомо про скандал у "Слузі народу"?

      • На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.
      • Керівництво партії підозрює, що за голосування проти цього законопроєкту нардепи отримали по 30 тисяч доларів.
      • Після цього Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі.
      • Окрім того, САП відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.
      • Найбільше стосовно ситуації сперечалися Олександр Дубінський та Давид Арахамія. Сварка між ними розгорілася спочатку на комітеті, а потім у мережі.
      • Вони вже пройшли перевірку на поліграфі, але результатів поки ще немає.

      Про яку корупційну схему йдеться? При оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      blog_ava
      У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном
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      4197
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики "Слуг народу" перевірять на поліграфі СБУ Державне бюро розслідувань Міністерство внутрішніх справ
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