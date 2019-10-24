Публічність псує результати, – експерти про перевірку "слуг народу" на поліграфі

Важливою умовою проходження поліграфа є добровільна згода, а висновок поліграфолога несе виключно рекомендаційний характер. Його переважно розглядають лише у сукупності з іншими даними, документами та доказовою базою. Окрім того, процедура не повинна бути публічною.

Так вважають експерти з СБУ, МВС та ДБР. Вони пояснили особливості процедури та коли її слід застосовувати в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Важливо: Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези

Фахівці наголошують: проходження поліграфа є досить делікатним процесом.

Це не можна перетворювати на шоу, оскільки публічність нівелює результати,

– пояснили в СБУ.

Своєю чергою, у МВС наголосили: оцінювати результати поліграфа можна тільки за наявності цілої низки інших факторів і даних.

Оскільки це дослідження стосується психологічного аспекту, не може бути й мови про демонстративний характер його проходження,

– наголосили там.

Поліграфологи працюють також і в Державному бюро розслідувань, і в Національному антикорупційному бюро України. Перевірка на детекторі брехні в цих відомствах, як правило, використовується як допоміжний інструмент під час підбору кадрів і проведенні службових перевірок.

Чому нардепи від "Слуги народу" проходять перевірку на поліграфі?Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців.



Арахамія наголосив, що в нього немає жодних претензій до Дубінського: голова фракції не підозрює його у корупції. Зрештою, нардепи зійшлись на тому, що обидва пройдуть перевірку на поліграфі.

Що відомо про скандал у "Слузі народу"?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

Керівництво партії підозрює, що за голосування проти цього законопроєкту нардепи отримали по 30 тисяч доларів.

Після цього Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі.

Окрім того, САП відкрила провадження через можливу корупцію депутатів.

Найбільше стосовно ситуації сперечалися Олександр Дубінський та Давид Арахамія. Сварка між ними розгорілася спочатку на комітеті, а потім у мережі.

Вони вже пройшли перевірку на поліграфі, але результатів поки ще немає.

Про яку корупційну схему йдеться? При оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).