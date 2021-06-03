Осужденный за убийство Гонгадзе Пукач заявил, что дал показания под давлением Грицака и Голомши

Алексей Пукач, получивший пожизненное за убийство Георгия Гонгадзе, заявил, что не имеет отношения к перезахоронению тела журналиста. Пукач утверждает, что на него давили экс-заместители тогдашних главы СБУ и генпрокурора.
Впервые Пукач заявил, что признался в убийстве Гонгадзе под давлением. Об этом он сказал в ходе подготовительного заседания суда по рассмотрению его кассации на приговор.
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Пукач заявил о давлении
Адвокат Пукача ходатайствовал об отводе Валентины Теличенко – представительницы вдовы журналиста Мирослава Гонгадзе. На вопрос судьи, поддерживает ли Пукач это ходатайство, он ответил, что в 2009 году дал показания против себя.
Как заявил Пукач, на него давили Василий Грицак – тогдашний заместитель главы СБУ и Николай Голомша – заместитель генерального прокурора.
В первый день моего задержания меня неофициально вывезли генерал армии, герой Украины Василий Грицак и заместитель генпрокурора Голомша и показали маршрут. Они повезли меня по маршруту, по которому мы не ехали. Но под давлением я согласился и показал маршрут,
– сказал Пукач.
Он добавил, что давление правоохранители осуществляли не только на него, но и на его семью, и поэтому его "дети поседели в 20 лет".
О том, что он дал показания против себя под давлением, Алексей Пукач заявляет впервые.
"Ехать с трупом я не мог"
Пукач утверждает, что никогда не был на месте, где обнаружили тело Гонгадзе. Труп журналиста обнаружили в Таращанском лесу, и как утверждает осужденный, он не проехал бы с трупом несколько районов.
Ехать с трупом через несколько районов я не мог. Меня бы сразу задержали. Тогда на каждом шагу в Киеве и области поставили гаишников,
– сказал Пукач.
Как говорилось в приговоре, Пукач вместе с подельниками убил Георгия Гонгадзе 17 сентября 2000 года в окрестности села Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.
Впоследствии Пукач раскопал могилу: вытащил тело, отсек ему голову и перевез в другое место – в Таращанский лес в 15 километрах от места убийства. Там обезображенный труп и нашли.Важно! Кассационную жалобу Пукача продолжают рассматривать в Верховном суде. Он просит изменить ему приговор на 15 лет лишения свободы, и если это произойдет, его выпустят. Ведь по закону Савченко, он уже провел в тюрьме более 16 лет.
Вина Пукача в убийстве Георгия Гонгадзе: главное
- 16 сентября 2000 года журналист исчез. 2 ноября 2000 года в лесу под Таращей, что на Киевщине, было найдено его тело без головы.
- На протяжении многих лет дело замалчивали и непублично расследовали.
- В 2003 году выяснили, что к делу причастен высокопоставленный работник МВД Алексей Пукач.
- Он возглавлял милицейскую "наружку", которая превратилась в "эскадрон смерти".
- Прокуратура объявила его в международный розыск, и в 2005 году заочно предъявила обвинение в убийстве Гонгадзе. До 2009 года он скрывался.
- В 2013 году Печерский райсуд присудил Пукачу пожизненное заключение.
- Пукач заявил, что он был лишь исполнителем, в то же время виноваты во всем Литвин и Кучма.