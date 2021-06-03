Уперше Пукач заявив, що зізнався у вбивстві Гонгадзе під тиском. Про це він сказав в ході підготовчого засідання суду з розгляду його касації на вирок.
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Пукач заявив про тиск
Адвокат Пукача клопотав про відвід Валентини Теличенко – представниці вдови журналіста Мирослава Гонгадзе. На запитання судді, чи підтримує Пукач це клопотання, він відповів, що у 2009 році дав свідчення проти себе.
Як заявив Пукач, на нього тиснули Василь Грицак – тодішній заступник голови СБУ і Микола Голомша – заступника генерального прокурора.
У перший день мого затримання мене неофіційно вивезли генерал армії, герой України Василь Грицак і заступник генпрокурора Голомша і показали маршрут. Вони повезли мене по маршруту, по якому ми не їхали. Але під тиском я погодився і показав маршрут,
– сказав Пукач.
Він додав, що тиск правоохоронці здійснювали не лише на нього, а й на його сім'ю, і тому його "діти посивіли у 20 років".
Про те, що він дав свідчення проти себе під тиском Олексій Пукач заявляє вперше.
"Їхати з трупом я не міг"
Пукач стверджує, що ніколи не був на місці, де виявили тіло Гонгадзе. Труп журналіста виявили в Таращанському лісі, і як стверджує засуджений, він не проїхав би з трупом кілька районів.
Їхати з трупом через кілька районів я не міг. Мене б одразу затримали. Тоді на кожному кроці в Києві і області поставили ДАІшників,
– сказав Пукач.
Як ішлося у вироку, Пукач разом з подільниками убив Георгія Гонгадзе 17 вересня 2000 року в околиці села Сухоліси Білоцерківського району Київської області.
Згодом Пукач розкопав могилу: витяг тіло, відтяв йому голову та перевіз у інше місце – до Таращанського лісу за 15 кілометрів від місця вбивства. Там спотворений труп і знайшли.
Провина Пукача у вбивстві Георгія Гонгадзе: головне
- 16 вересня 2000 року журналіст зник. 2 листопада 2000 року у лісі під Таращею, що на Київщині було знайдено його тіло без голови.
- Протягом багатьох років справу замовчували і непублічно розслідували.
- У 2003 році з'ясували, що до справи причетний високопоставлений працівник МВС Олексій Пукач.
- Він очолював міліцейську "наружку", яка перетворилась на "ескадрон смерті".
- Прокуратура оголосила його в міжнародний розшук, і в 2005 році заочно пред'явила звинувачення у вбивстві Гонгадзе. До 2009 року він переховувався.
- У 2013 році Печерський райсуд присудив Пукачу довічне ув'язнення.
- Пукач заявив, що він був лише виконавцем, натомість винні у всьому Литвин та Кучма.