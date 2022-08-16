США пока противятся признанию россии государством-террористкой, – Кулеба

россия пошла уже на такое количество преступлений, что этого уже вполне достаточно, чтобы признать ее государством, спонсирующим терроризм. Впрочем, открыто это сделать пока не могут.

Кулеба о сопротивлении США в признании россии государством-террористом

В частности, говорится о США. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону.

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По словам Кулебы, власти США пока не готовы признать россию государством-спонсором терроризма. Все из-за влияния этого решения на отношения между странами.

Кулеба отметил, что американцы пока сопротивляются, "но мы работаем, чтобы это произошло".

Мы уже видим, как начинают разные страны, там, принимать решения, говорят о россии как о террористе. Но это политические оценки. Мы сейчас работаем, и это задача. Американцы пока противятся, потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с россией,

– подчеркнул Кулеба.