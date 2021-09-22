Пули, которыми обстреляли машину Шефира, почти не использовали в Украине, – МВД
Источник:24 канал
Автомобиль Сергея Шефира обстреляли пулями, изготовленными в Венгрии. Такие патроны не выпускались в Украине и почти не использовались на украинской территории.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов.
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Это – специализированные патроны, изготовленные в Венгрии
Енин отметил, что из тела водителя первого помощника президента достали две пули.
Специализированные патроны калибра 7,62. Такие патроны не выпускались в Украине и почти не использовались ранее на территории Украины. Производство Венгрии,
– сказал Енин.
В МВД сейчас пытаются установить, как и когда именно пули попали на территорию Украины, не исключают и контрабандный путь.
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