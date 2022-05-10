Пулитцеровская премия объявила о специальном отличии для украинских журналистов. Все медийщики стали лауреатами премии.

Украинских журналистов отметили Пулитцеровской премией

Комитет Пулитцеровской премии решил сегодня присудить награду всем журналистам Украины. Об этом они объявили после объявления номинации, а затем написали на официальной странице в твиттере.

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За отвагу, выносливость и преданность правде,

– отметили в награде.

Во время оглашения решения подчеркнули, что Пулитцеровский комитет присуждает украинским журналистам особое отличие за их мужество, выдержку и преданность правдивому освещению событий во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России.

Несмотря на бомбардировку, похищение, оккупацию и даже смерть своих коллег, они настойчиво пытаются показать точное отражение ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам всего мира, прошлого и настоящего.

– отметили во время награждения.

Премия принадлежит и тем журналистам, которых убили россияне

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Премию учредили еще в 1917 году.

Журналист Андрей Цаплиенко написал в телеграме, что эта премия, прежде всего, присуждена коллегам журналистам, погибшим в этой войне.

Сегодня хоронили Александра Махова. На самом деле эта премия принадлежит ему и нашим коллегам, кого убили рашисты,

– написал Цаплиенко.

Он добавил, что коллеги-журналисты должны работать дальше. Честно. Качественно. Ради них. "Журналистская работа лучшая из всех возможных. Она так или иначе помогает изменить мир к лучшему".

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