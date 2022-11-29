Помешал украсть генератор из Пункта несокрушимости: в Одессе неизвестные избили коммунальщика
Источник:Одесский городской совет
Старший мастер второго участка ЖКС "Порто-Франковский" Федор Топов не разрешил украсть генератор из одного из Пунктов несокрушимости. Поэтому на него набросились неизвестные и жестоко избили.
Сейчас мужчина находится в больнице. Федора Топова посетил мэр Одессы, поблагодарил героя за смелость и пожелал скорейшего выздоровления.
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Как чувствует себя пострадавший
В больницу мужчина попал с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". По словам врачей, сейчас его состояние стабильное, Федор уже идет на поправку.
Труханов обратился к одесситам и призвал сплачиваться. Ведь без этого, по его словам, такие случаи будут все чаще.
Как чувствует себя одесский коммунальщик: видео
Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту
Напомним, что Пункты Несокрушимости обустраивают даже в отделениях полиции. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Пункты несокрушимости" в других городах.
- Глава Черкасской области Игорь Табунец написал, что на 23 ноября в регионе уже работает 145 мест для согревания.
- В Ровно проблемы с электроснабжением, однако "Пункты несокрушимости" функционируют в областном центре, городе Вараше, Дубно и Сарны.
- Пользуются такими местами уже жители Волыни. Об этом сообщает издание "Суспильне".
- Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин подчеркнул, что Украина победит в войне и показал фотографии из пунктов для обогрева.
- Кроме того, отметим, что на Днепропетровщине уже работает более 200 "Пунктов несокрушимости".
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