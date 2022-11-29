Помешал украсть генератор из Пункта несокрушимости: в Одессе неизвестные избили коммунальщика

Старший мастер второго участка ЖКС "Порто-Франковский" Федор Топов не разрешил украсть генератор из одного из Пунктов несокрушимости. Поэтому на него набросились неизвестные и жестоко избили.

Сейчас мужчина находится в больнице. Федора Топова посетил мэр Одессы, поблагодарил героя за смелость и пожелал скорейшего выздоровления.

Интересно Проблемы с пунктами обогрева возникли из-за плохой коммуникации ОП с местными властями, – СМИ

Как чувствует себя пострадавший

В больницу мужчина попал с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". По словам врачей, сейчас его состояние стабильное, Федор уже идет на поправку.

Труханов обратился к одесситам и призвал сплачиваться. Ведь без этого, по его словам, такие случаи будут все чаще.

Как чувствует себя одесский коммунальщик: видео

Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту

Напомним, что Пункты Несокрушимости обустраивают даже в отделениях полиции. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Пункты несокрушимости" в других городах.

Глава Черкасской области Игорь Табунец написал, что на 23 ноября в регионе уже работает 145 мест для согревания.

В Ровно проблемы с электроснабжением, однако "Пункты несокрушимости" функционируют в областном центре, городе Вараше, Дубно и Сарны.

Пользуются такими местами уже жители Волыни. Об этом сообщает издание "Суспильне".

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин подчеркнул, что Украина победит в войне и показал фотографии из пунктов для обогрева.

Кроме того, отметим, что на Днепропетровщине уже работает более 200 "Пунктов несокрушимости".

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