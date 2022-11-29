Наразі чоловік перебуває в лікарні. Федора Топова відвідав мер Одеси, подякував герою за сміливість та побажав швидшого одужання.

Цікаво Проблеми з пунктами обігріву виникли через погану комунікацію ОП з місцевою владою, – ЗМІ

Як почувається постраждалий

До лікарні чоловік потрапив з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку". За словами лікарів, наразі його стан стабільний, Федір вже йде на поправку.

Труханов звернувся до одеситів та закликав гуртуватись. Адже без цього, за його словами, такі випадки будуть траплятись все частіше.

Як почувається одеський комунальник: відео

Пункти незламності в Україні: дивіться карту

Нагадаємо, що Пункти Незламності облаштовують навіть у відділках поліції. Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Пункти незламності" в інших містах

Очільник Черкаської області Ігор Табунець написав, що станом на 23 листопада в регіоні уже працює 145 місць для зігрівання.

У Рівному проблеми з електропостачанням, однак "Пункти незламності" функціонують в обласному центрі, місті Вараші, Дубно та Сарни.

Користуються такими місцями також уже жителі Волині. Про це повідомляє видання "Суспільне".

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив, що Україна переможе у війні та показав світлини з пунктів для обігріву.

Окрім того, зазначмо, що на Дніпропетровщині уже працює понад 200 "Пунктів незламності".

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