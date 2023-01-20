Харьковчанин сделал "Пункт несокрушимости" прямо в своей квартире: трогательная история
Мужчина открыл дверь своего дома для совершенно незнакомых ему людей, чтобы те могли сходить в душ, приготовить есть, поработать и даже переночевать. Харьковчанин запустил настоящую эстафету добрых дел.
Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. По ее словам, в своей квартире "Пункт несокрушимости" обустроил Денис Котенко.
Интересно Было страшно, – лидер "Коррупции" Крупин о доме в Харькове и видео с гимном Украины на скрипке
Как появилась инициатива
Анна Черненко рассказала, что на первый вид это простая и уютная квартира. Ее владелец – многодетный отец из Харькова, чья семья на время уехала в Европу. Его взрослые дети проживают отдельно в Киеве, а младшие с женой временно уехали за границу.
Он остался сам дома, работает из дома и решил, что может помогать горожанам,
– объяснила она.
По словам корреспондентки, мужчина сделал объявление о своей квартире на страницах в Facebook, где отметил свой номер телефона. Его можно найти в поиске по ключевым словам "Денис", "квартира", "Пункт несокрушимости".
Анна Черненко рассказала о домашнем "Пункте несокрушимости" в Харькове: смотрите видео
Кто может прийти в домашний "Пункт несокрушимости"
Анна Черненко подчеркнула, что Денис Котенко приглашает в свою квартиру абсолютно всех. Его "Пункт несокрушимости" посетило уже более 70 посетителей.
"Уже не только горожанам, а уже и многие жители из области к нему приезжают, которые могут согреться, искупаться. постирать вещи, просто приготовить еду, чтобы унести с собой", – пояснила она.
Корреспондент отметила, что некоторые люди приходят к Денису просто, чтобы побыть в тепле и пообщаться. Некоторые гости не нуждаются в помощи, а хотят просто сделать приятное другим в сложные времена.
"Кто приходит, чтобы печенье и оставить его следующим гостям этой квартиры", - подчеркнула Черненко.
По ее словам, в доме Дениса всегда есть свет.
Его квартиру не отключают во время веерных и аварийных отключений. Конечно, когда по всей Украине блекаут после обстрелов, то у него тоже нет света,
– прокомментировала она.
Корреспондентка добавила, что в основном в квартире харьковчанина спокойно, светло и тепло.
Что побудило мужчину устроить "Пункт несокрушимости"
Денис Котенко, чья квартира теперь приют для многих людей, рассказал, что сначала его помощь распространилась на друзей, которые приходили к нему работать.
"Одна знакомая приходила и проводила на балконе занятия по английскому языку для своих учеников онлайн. Потом я уже понял, что такая потребность есть и у других горожан", – подчеркнул он.
Харьковчанин объяснил, что сейчас обустроил два рабочих места в комнате, где есть возможность пользоваться компьютером и Интернетом. Еще одно рабочее место на балконе квартиры.
Денис Котенко также пускает людей пожить у него. В частности, в квартире проживают два парня, которые восстанавливают жилье, документы и ищут работу.
Сам же харьковчанин оценил свои старания очень скромно.
Я не считаю себя ни героем, ни ангелом, как некоторые люди пишут. Я знаю, что есть многие другие люди, которые делают гораздо больше, чем я. Просто открываю дверь и приглашаю к себе людей,
– подчеркнул он.
Впрочем, мужчина признался, что ему приятно читать и слышать о себе хорошие слова.
Чем еще важна инициатива
Корреспондентка подчеркнула, что рассказывать о такой инициативе очень приятно.
"Мы увидели комнаты его сыновей, дочерей, где сейчас там могут работать, ночевать совсем еще незнакомые ему люди", – подчеркнула она.
По ее словам, харьковчане начали тоже приобщаться к такому доброму делу. В частности, уже несколько знакомых Дениса начали размещать свои телефоны, чтобы и в их квартирах мог находиться тот, кто в этом нуждается.
Так что на самом деле в Украине число "Пунктов несокрушимости" значительно возрастет, если каждый будет помогать и, как Денис, открывать двери своей квартиры.
"Пункты несокрушимости": главное
- Из-за частых отключений света в Украине начали развертывать "Пункты несокрушимости" в разных населенных пунктах, куда каждый желающий может прийти погреться, поработать и попить чаю.
- По состоянию на декабрь, в стране действует почти 11 500 "Пунктов несокрушимости". Их организовали областные власти, ГСЧС и ответственный бизнес.
- В одном из таких мест киевлянин завершал свой заказ, которое не успевал выполнить из-за отключения света. Он пришел в "Пункт несокрушимости" со своей швейной машинкой.