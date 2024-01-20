Румынские протестующие разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное"

Румынские фермеры разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное". Теперь все фуры двигаются в обычном режиме.

Речь идет о пункте пропуска "Сирет – Порубное" на румынско-украинской границе на Буковине. Пограничники рассказали об этом 20 января.

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Что известно о возобновлении пропуска грузовиков и украинско-румынской границе

Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано. Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется установленным порядком,

– рассказали в Госпогранслужбе.

Там заверили, что для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

Перед этим 19 января румынские фермеры перестали блокировать пункт пропуска "Вікову-де-Сус", что напротив украинского "Красноильска". В Государственной пограничной службе заверили, что там:

пропускают транспортные средства в обычном режиме;

пересечь государственную границу Украины с Румынией могут только пустые грузовики.

Коротко о блокаде границы румынскими фермерами