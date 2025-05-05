Тёткино –это школа операторов БпЛА, – Коваленко об ударе по Курской области

Украина атаковала пункт управления российскими подразделениями БпЛА в районе Теткино Глушковского района Курской области. Объект является важным для оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он очертил назначение пункта для врага.

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Чем важен пораженный пункт

По словам руководителя ЦПД, еще с 2022 года пункт Веткино Курской области использовали как школу БпЛА.

Там учили россиян сначала на мавиках, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, потом FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое – был,

– написал Коваленко.

Напомним, 4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе Тьоткино. Удалось убить около 20 российских солдат и обезвредить технику, что была там.