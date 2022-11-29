На случай отключения света: где в Харькове расположены Пункты несокрушимости
Источник:Харьковская ОВА
По состоянию на 29 ноября в области работает уже 297 пунктов Несокрушимости. 40 из них были развернуты на базе образовательных учреждений.
В пожарных частях региона работники ГСЧС также открыли 72 пункта. Отдельно спасатели развернули 13 палаток.
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Чем оборудовали Пункты несокрушимости
Директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол сообщил, что областной гуманитарный штаб и волонтерские организации обеспечили Пункты несокрушимости более 2000 кроватями, 1700 спальными мешками, более 100 печками-буржуйками, 200 ОСБ-плитами и продуктовыми наборами.
Где в Харькове расположены Пункты несокрушимости
Школы и детсады города:
- школа №62: улица Вальтера, 2;
- школа №150: улица Ахсарова, 3-я;
- школа №171: улица Каменец-Подольская, 23;
- школа №100: улица Лесопарковская, 8;
- школа №37: улица Проскуры, 3-А;
- школа №156: улица Гарибальди, 9-А;
- школа №98: переулок Писемского, 5;
- школа №97: улица Гвардейцев-Широнинцев, 5-Г;
- школа №72: проспект Героев Харькова, 246;
- школа №168: улица Большая Кольцевая, 12;
- школа №85: улица Зубарева, 29;
- школа №90: проспект Гагарина, 207;
- школа №53: улица Грозненская, 48;
- школа №68: улица Зерновая, 12;
- школа №3: улица Леси Украинки, 4;
- школа №76: улица Герцена, 17;
- школа №65: улица Менделеева, 20;
- школа №153: улица Академика Богомольца, 15;
- школа №152: улица Волонтерская, 57;
- детсад №384: Салтовское шоссе, 244-Б
Пожарные части:
- улица Ньютона, 132;
- улица Роганская, 123;
- проспект Героев Харькова, 199;
- улица Зерновая, 4-я;
- въезд Достоевского, 3-я;
- переулок Шаповаловский, 8;
- улица Квиткинская, 25;
- проспект Новобаварский, 88;
- улица Полтавский шлях, 50;
- улица Кандаурова, 47;
- улица Шевченко, 8;
- улица Клочковская, 134;
- улица Деревянко, 3;
- проспект Победы, 55-г;
- улица Зоряна, 52;
- улица Гвардейцев-Широнинцев, 68-б.
Пункты несокрушимости ГСЧС:
- улица Зубенко, 4;
- улица Гвардейцев-Широнинцев, 68;
- улица Натальи Ужвий, 70
Районные государственные администрации:
- Григоровское шоссе, 52;
Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту
Напомним, что на днях в Украине открыли уже более 4 тысяч Пунктов несокрушимости. Эти пункты должны работать круглосуточно для людей, у которых дома периодически исчезает:
- свет,
- отопление,
- вода,
- а также ухудшается мобильная связь в результате регулярных отключений электроэнергии.
Пункты несокрушимости обустраивают для того, что в случае длительного отключения электроэнергии украинцы имели возможность погреться, зарядить свои устройства и получить необходимую помощь.
Больше об этом – как выглядит Пункт несокрушимости в Харькове: смотрите видео