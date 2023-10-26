Уже развернули пункты несокрушимости: сколько они могут принять людей

ГСЧС подготовили более тысячи пунктов несокрушимости. Они уже готовы принимать людей на случай, если будет необходимость.

Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире Радио Свободная Европа/Радио Свобода, размещаются такие пункты несокрушимости в зданиях Службы или палатках или специальных транспортных средствах.

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Что известно о пунктах несокрушимости от ГСЧС

В настоящее время ГСЧС развернули 1004 пункта несокрушимости, из которых 752 – на базе стационарных объектов ГСЧС и 252 – мобильных.

Водолага сообщила, что уже сейчас ГСЧС готова принять 20 тысяч человек, но в случае необходимости спасатели могут дополнительно развернуть еще 250 пунктов несокрушимости.

Где можно найти список пунктов несокрушимости

Карта расположения пунктов несокрушимости доступна в приложении Дия.

Отметим, что такая функция в приложении появилась 20 октября. Услуга заработала почти для всех областей. Исключение из соображений безопасности только Херсонская, Запорожская, Доецкая и Луганская области.

Карту пунктов несокрушимости можно скачать. Она работает даже без Интернета.

Действие показывает Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти пункты вручную. Также можно использовать фильтры и проложить маршрут. Среди фильтров: интернет, мобильная связь, генератор, пандус и т.д.

Ранее в Минэнерго отметили, что отключение света возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и повреждений энергетического оборудования, а также технологических нарушений при неблагоприятных погодных условиях.