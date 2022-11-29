Если исчез свет: где во Львове расположены Пункты несокрушимости
Источник:Львовский городской совет
Во Львове по состоянию на 29 ноября уже заработали 20 Пунктов несокрушимости. Там люди могут подзарядить телефон, согреться, получить доступ к аптечке.
Во Львовском городском совете уже предупредили: при необходимости локации будут прилагаться. Главное, чтобы людям было где согреться и получить доступ к связи.
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Где во Львове расположены Пункты несокрушимости
Железнодорожный район
- улица Повитряная, 20;
- улица Выговского, 34;
- улица Широкая, 86Б.
Галицкий район
- улица Городоцкая, 36;
- улица Ференца Листа, 1;
- улица Сербская, 16
Франковский район
- улица Владимира Великого, 18;
- улица Генерала Т. Чупрынки, 85;
- улица Софии Карафки-Корбут, 10
Шевченковский район
- улица Мазепы, 11;
- улица Липинского, 11;
- улица Кирилловская, 3а;
- улица Шевченка, 350а;
- улица Величковского, 58;
- улица Кушевича, 1
Лычаковский район
- улица Пасечная, 49б;
- улица Костя Левицкого, 67
Сыховский район
- проспект Червоной Калины, 66;
- проспект Червоной Калины, 38;
- проспект Червоной Калины, 81;
- улица Стрыйская, 79 (старт работы – 1 декабря).
Где во Львове – "Пункты несокрушимости" / Львовский городской совет
Цель Львова – 1200 "Пунктов несокрушимости"
Андрей Садовый рассказал, что количество Пунктов несокрушимости во Львове будут увеличивать в зависимости от потребности.
Наша цель – 1200 Пунктов несокрушимости. Они будут работать в жилых домах, коммунальных учреждениях и всех пригодных для этого помещениях. Украинцев не сломать,
– отметил мэр Львова.
Сейчас люди уже могут прийти в Пункты несокрушимости, чтобы согреться, зарядить телефон, выпить теплого чая и работать в интернете.
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