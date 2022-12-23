В Киеве увеличивают количество пунктов обогрева: показываем на карте
Источник:Виталий Кличко
В Киеве увеличили количество пунктов обогрева, оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием. Такие пункты были открыты еще в четырех районах столицы.
Всего в Киеве открыли 52 новых пункта, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию в случае длительного отсутствия электроэнергии и тепла в их домах. Их открыли в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах.
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В Киеве функционируют 532 пункта обогрева
По информации мэр Киева Виталия Кличко, всего в столице теперь функционируют 532 пункта обогрева, которые подготовил город. Из них 50 – обустроены палатки ГСЧС. Дополнительно работает еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.
Карта пунктов обогрева в Киеве
Киев не прекращает расширять сеть пунктов обогрева во всех районах города на случай длительного отключения света,
– подчеркнул Кличко.
Столичный мэр подчеркнул, что ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране. Он сообщил, что Киев получил от Риги 49 генераторов и тепловые пушки, которые, в частности, пошли на дооснащение пунктов обогрева.
Кроме того, столица Украины получила 9 мощных генераторов от датского Оденсе. Их установят в котельных столицы.
В Киеве сложная ситуация со светом
- Киев и область сильно пострадали от российских атак 16 и 19 декабря. Россияне атаковали Киев ракетами и "шахидами". В результате обстрелов 80% Киевской области были без света.
- Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба информировал, что блекаут в Киевской области может длиться до 23 декабря. Ключевая проблема Киева состоит в том, что столица не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования.
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщал, что в Киеве разрушены 60% трансформаторов.
- По состоянию на вечер 22 декабря ситуация со светом в Киеве стала лучше, в частности левый берег приблизился к графикам отключений. Самая тяжелая ситуация на Куреневке и Оболони.
- В пятницу, 23 декабря, в Киеве действуют экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.