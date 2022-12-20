Оккупанты и коллаборанты конфликтуют с предводителем донецких боевиков Пушилиным

Коллаборанты и оккупанты уже начали ссориться между собой. В частности это касается псевдореспублики в Донецкой области.

Аналитики института изучения войны обратили на то, что ДНР начала конфликтовать с другими российскими оккупационными органами власти относительно основных административных процедур, что свидетельствует о напряженности в отношениях между разными оккупационными администрациями в Украине.

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Напряженность между боевиками

"Глава" Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин обратился к главарю донецких боевиков Денису Пушилину. Он призывает его урегулировать "незаконные, безосновательные действия, совершаемые на территории псевдо республики".

Цуркин утверждает, что едущие из Крыма грузовики останавливают без особых на то причин. Были случаи, когда у водителей изымали документы и транспортные средства.

Аналитики отметят, что между оккупированными территориями нет административной сплоченности. Поэтому Пушилина плохо воспринимают другие российские органы власти. Главарь донецких боевиков не общается эффективно с другими оккупационными органами, а значит, "усложняет логистику между "ДНР" и другими оккупированными территориями".

Пушилина наградят орденом