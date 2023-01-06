Пушилин получил на орехи: в оккупированный Мариуполь приезжал вице-премьер России
Источник:Петро Андрющенко
Вице-премьер России Марат Хуснуллин решил наведаться в оккупированный россиянами Мариуполь и вычитать главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина и местного гауляйтера Константина Иващенко.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, праздник по приезду российского чиновника не получился.
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Вчера в Мариуполе было явление замглавы правительства Московии Марата Хуснуллина. Должно быть празднично, но что-то пошло не так. Из-за многочисленных жалоб мариупольцев на "приемную Путина" впервые со времен оккупации Пушилин из Иващенко получили на орехи,
– написал он.
При этом Андрющенко подчеркнул, что здесь должны порадоваться за мариупольцев, но нет. Но решения и протокольные поручения оккупационных властей очень странны.
Оккупационные власти окончательно стирают город
Андрющенко также сообщил, что о мариупольцах на встрече никто не говорил, о том, как они должны зимовать – никто не волнуется.
Теплоснабжение в течение января обеспечить исключительно в "социальных объектах" и … ускорить темп сноса домов, чтобы с весны московские подрядчики начали застройку. Если подытожить, то до мариупольцев здесь дел не дойдет. Откровенное лобби своих "застройщиков" ради заработка. Не минобороны единственным воровать из российского бюджета в конце концов,
– объяснил Андрющенко.
Он отметил, что ради собственной личной наживы россияне стирают город окончательно.
"Сколько украинцев в оккупации готовы принести в жертву собственной алчности - вопрос риторический. Всех. До последнего", - добавил советник мэра Мариуполя.
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