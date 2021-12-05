Пушилин пообещал российские паспорта всем жителям оккупированного Донбасса

Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что 350 тысяч жителей оккупированных территорий получили российское гражданство. Более того, марионетка оккупантов говорит, что паспорта будут выдавать и в дальнейшем.

Пушилин утверждает, что гражданство государства-агрессора дадут всем жителям оккупированных территорий.

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Количество перевалило за 350 тысяч, но получат все, я уверен,

– сказал главарь боевиков.

Пушилин уходит в партию Путина

Пушилин накануне на съезде путинской партии "Единая Россия" получил из рук заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева партийный билет. Также эти билеты получили главы ряда российских регионов.

Российские паспорта на оккупированных территориях: что известно

В июле 2021 года сообщали, что паспорт страны-оккупанта получило более 350 тысяч человек. Говорили о более чем 700 тысячах.

Оккупационные власти Донецкой области даже с 2019 года возили украинцев в Ростов для получения документов. Организовывали специальные автобусные рейсы.

Впрочем, Украина и мировое сообщество не признает паспортов России, которые получают жители оккупированных территорий.

Пушилин недавно заговорил о "необходимости диалога" с Владимиром Зеленским. Однако Киев не ведется на провокации и не вступает в диалог с боевиками.

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